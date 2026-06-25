Wet Versterking regie volkshuisvesting vanaf 1 juli van kracht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Versterking regie volkshuisvesting. De wet treedt op 1 juli 2026 in werking en moet zorgen voor een snellere aanpak van de woningnood. Door kortere procedures en duidelijke afspraken krijgen Rijk, provincies en gemeenten meer mogelijkheden om de woningbouw te versnellen en beter te sturen op waar en voor wie woningen worden gebouwd.

Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening noemt de wet een belangrijke stap. “De woningnood is groot en veel mensen wachten op een passende woning. Met deze wet zorgen we voor meer duidelijkheid, meer tempo en meer betaalbare woningen.”

Duidelijke afspraken over woningbouw

Met de nieuwe wet worden Rijk, provincies en gemeenten verplicht om een volkshuisvestingsprogramma op te stellen. Daarin leggen zij vast hoeveel woningen worden gebouwd, op welke locaties en voor welke doelgroepen, zoals ouderen, starters en studenten.

Gemeenten maken hierover regionale afspraken. Provincies zorgen ervoor dat voldoende bouwlocaties beschikbaar zijn. Als overheden er samen niet uitkomen, kunnen provincie of Rijk uiteindelijk een besluit nemen.

Meer betaalbare woningen

De wet schrijft voor dat twee derde van alle nieuwbouwwoningen betaalbaar moet zijn voor mensen met een laag of middeninkomen. Daarnaast moet regionaal 30 procent van de nieuwbouw bestaan uit sociale huurwoningen.

Gemeenten met relatief weinig sociale huurwoningen moeten hun aandeel vergroten. Gemeenten met al een ruime sociale woningvoorraad richten zich juist meer op betaalbare koopwoningen en middenhuur. Zo ontstaat een evenwichtiger woningaanbod binnen de regio.

Snellere procedures

Om woningbouwprojecten sneller van de grond te krijgen, worden juridische procedures verkort. De bestuursrechter moet binnen zes maanden uitspraak doen en vergunningen kunnen voortaan in één in plaats van twee rechtsgangen worden aangevochten. Hierdoor kan de besluitvorming tot een jaar sneller verlopen.

Betere kansen voor urgent woningzoekenden

De wet zorgt ook voor een eerlijkere verdeling van urgent woningzoekenden. Alle gemeenten worden verplicht een huisvestingsverordening met een urgentieregeling vast te stellen en hierover regionale afspraken te maken. Daardoor krijgen mensen die met spoed een woning nodig hebben in iedere gemeente een betere kans op passende huisvesting.

Gefaseerde invoering

Hoewel de wet op 1 juli 2026 ingaat, worden verschillende onderdelen stapsgewijs ingevoerd.