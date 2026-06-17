Meer ruimte voor verhuurders: maatregelen middenhuur verder uitgewerkt

Minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zet de aangekondigde maatregelen voort om het aanbod van middenhuurwoningen te vergroten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met aanpassingen van het woningwaarderingsstelsel, terwijl ook voorstellen voor een langere nieuwbouwopslag en meer mogelijkheden voor tijdelijke studentencontracten worden uitgewerkt.

Met de maatregelen wil het kabinet particuliere verhuurders, vooral in grote steden, meer financiële ruimte bieden. Daarmee moet worden voorkomen dat huurwoningen worden verkocht en uit de huursector verdwijnen. Tegelijkertijd blijven huurders beschermd tegen sterke huurprijsstijgingen.

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel

De minister legt drie wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor aan de Raad van State. Het streven is om deze per 1 januari 2027 in werking te laten treden.

Zo komt er een prijsopslag voor woningen waarop de huidige WOZ-cap van toepassing is. Hierdoor kunnen verhuurders op populaire locaties de maximale huurprijs behorend bij het oorspronkelijke puntentotaal vragen, terwijl de woningen binnen de regulering van de middenhuursector blijven vallen. Daarnaast wordt de WOZ-waarde van kleine rijksmonumenten zwaarder meegewogen en vervallen de vijf minpunten voor woningen zonder buitenruimte.

Bij nieuwe huurcontracten kunnen verhuurders de huurprijs aanpassen aan het nieuwe maximum. Voor bestaande huurders blijft de jaarlijkse maximale huurverhoging gelden.

Meer flexibiliteit voor studentenwoningen

Het kabinet wil daarnaast tijdelijke huurcontracten weer mogelijk maken voor alle studenten. Nu geldt die mogelijkheid alleen voor studenten die vanuit een andere gemeente verhuizen naar hun studieplaats. In de nieuwe situatie kunnen ook studenten die al in dezelfde gemeente wonen gebruikmaken van een tijdelijk contract van maximaal twee jaar.

Volgens de minister bieden tijdelijke contracten verhuurders meer flexibiliteit en verkleinen zij de kans dat woningen worden verkocht. Bijna de helft van alle studentenwoningen is in handen van particuliere verhuurders.

Nieuwbouwopslag langer beschikbaar

Ook wordt voorgesteld de nieuwbouwopslag met vier jaar te verlengen. De regeling, die met de Wet betaalbare huur werd ingevoerd, zou oorspronkelijk aflopen in 2028. Door de verlenging kunnen verhuurders ook voor middenhuurwoningen waarvan de bouw start tussen 2028 en 2032 een prijsopslag van 10 procent toepassen gedurende twintig jaar.

De minister loopt met deze maatregelen vooruit op de evaluatie van de Wet betaalbare huur. Die evaluatie wordt uiterlijk op 1 juli 2027 aan de Tweede Kamer aangeboden. Op basis daarvan wordt beoordeeld of aanvullende maatregelen nodig zijn om het aanbod van betaalbare huurwoningen verder te vergroten.