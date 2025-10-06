Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Gemeente Utrecht treedt op tegen verkoop losse kamers

door

studentenkamer tekort

De gemeente Utrecht neemt actie tegen de verkoop van losse kamers binnen woningen. Deze kamers, die vaak na een snelle renovatie duur worden verkocht, zijn niet volledig zelfstandig, bijvoorbeeld doordat ze een gedeeld toilet hebben.

Hypotheekverstrekkers financieren deze kamers niet, waardoor kopers het volledige bedrag – vaak tussen 100.000 en 200.000 euro – uit eigen zak moeten betalen. Dit betekent dat vooral vermogende ouders deze kamers kopen voor hun kinderen, wat volgens de gemeente de ongelijkheid op de woningmarkt vergroot.

De verkoop van losse kamers gebeurt meestal via een constructie waarbij de koper alleen het gebruiksrecht van een kamer krijgt, zonder dat de woning officieel is gesplitst. Dit is illegaal en risicovol voor kopers. De gemeente gaat tegen dit soort praktijken handhaven door eigenaren te waarschuwen en boetes of dwangsommen op te leggen.

Wethouder Dennis de Vries maakt bij RTV Utrecht duidelijk dat deze handelwijze niet bijdraagt aan nieuwe woningen, maar alleen leidt tot hoge winsten voor verkopers. Volgens hem is dit onacceptabel binnen het beleid van Utrecht, dat juist inzet op gelijke kansen en betaalbare huisvesting. De gemeente vindt dan ook dat verkoop van losse kamers in strijd is met de huisvestingsregels.

Door streng met handhaving op te treden, wil Utrecht de betaalbaarheid en toegankelijkheid van woonruimte beschermen. Eigenaars van zulke kamers krijgen binnenkort een officieel bericht van de gemeente om de situatie recht te zetten. De gemeente hoopt dat deze aanpak kopers en verkopers afschrikt om nog in deze illegale constructies te stappen.

Tagged With: , Filed Under: Wonen

Reader Interactions

GERELATEERD

Aanbod studentenkamers krapper: ‘spookhuren speelt breed’

Studenten die op zoek zijn naar een kamer, hebben volgens Kamernet minder opties dan voorheen. De zoeksite voor studentenkamers constateerde dat het aanbod in april, mei en juni dit jaar bijna 2% lager lag dan in dezelfde maanden vorig jaar. Er zijn wel aanzienlijke verschillen tussen studentensteden. In Haarlem nam het aantal beschikbare kamers af... lees verder

Nieuwe ronde Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen vanaf juni

Gemeenten kunnen binnenkort opnieuw financiële ondersteuning aanvragen voor de bouw van betaalbare huurwoningen voor kwetsbare groepen. De aanvraagperiode voor de nieuwe ronde van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) loopt van 10 juni tot en met 19 september 2025.

studentenhuis

Landelijk actieplan belooft 60.000 extra studentenwoningen

Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen, komt het kabinet met een Landelijk actieplan studentenhuisvesting. In 8 jaar tijd moeten er 60.000 betaalbare studentenwoningen bij komen. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening presenteert het actieplan donderdag samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten. Naast de nieuwbouw wordt ingezet op... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *