Reparatie wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

Minister Keijzer heeft onlangs een consultatie gestart voor een novelle om het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting te repareren. Deze novelle moet drie amendementen corrigeren die in de Tweede Kamer zijn aangenomen, maar juridisch niet houdbaar of praktisch onuitvoerbaar blijken te zijn.

Het gaat hierbij om essentiële onderdelen van het wetstraject dat gericht is op het beter kunnen sturen van woningbouw en het oplossen van de woningnood in Nederland.

De voorgestelde reparatiewet, de zogenaamde novelle, is bedoeld als een aanvulling en correctie op het reeds ingediende wetsvoorstel dat momenteel bij de Eerste Kamer ligt. Minister Keijzer hoopt het traject zo snel mogelijk af te ronden; na twee weken consultatieperiode volgt het advies van de Raad van State, waarna het wetsvoorstel de Tweede Kamer passeert en voor gelijktijdige stemming met het oorspronkelijke wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gaat. Op deze manier kan het wetsvoorstel, samen met de essentiële reparaties, zonder extra vertraging in werking treden.

Concreet betreft de novelle aanpassingen aan drie amendementen:

Het absolute verbod om personen met een verblijfsvergunning voorrang te geven bij woonruimte wordt geschrapt, omdat dit juridisch niet houdbaar is.

De bepaling dat de minister van VRO bouwvergunningen moet gaan afhandelen indien gemeenten te laat beslissen wordt verwijderd, omdat dit bestuurlijk onuitvoerbaar is.

Een derde amendement, over het voorkeursrecht van gemeenten, wordt gewijzigd om beter aan te sluiten bij het bescherming van het eigendomsrecht.

Minister Keijzer stelt dat de wet Versterking regie volkshuisvesting noodzakelijk is om versneld de woningnood in Nederland aan te pakken. De wet versterkt de rol van centrale en decentrale overheden in het bepalen hoeveel, waar en voor wie er gebouwd wordt, en is bedoeld om snelheid, betaalbaarheid en een eerlijke verdeling voor woningzoekenden te bevorderen. De novellen moeten er nu voor zorgen dat het regie-voorstel juridisch robuust en praktisch uitvoerbaar is, zodat het zo snel mogelijk kan worden ingevoerd en Nederland daadwerkelijk kan beginnen met de nieuwe aanpak van volkshuisvesting.

Met het wetsvoorstel krijgen Rijk, provincies en gemeenten meer instrumenten om gezamenlijk te sturen op woningbouw en krijgen urgent woningzoekenden betere kansen op een passende woning. Het streven is om deze aangepaste wetgeving zonder vertraging in werking te laten treden, zodat overheden concreet kunnen werken aan meer, snellere en eerlijke woningbouw.

Wetsvoorstel schrappen voorrang statushouders naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat een einde maakt aan de voorrang voor statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

Met dit voorstel wordt de positie van statushouders gelijkgetrokken met die van andere woningzoekenden. De Raad van State was onlangs nog zeer kritisch over het voorstel.

Volgens minister Keijzer is het de bedoeling dat iedereen, ongeacht achtergrond, dezelfde kansen krijgt op het vinden van een sociale huurwoning. Het voorstel sluit aan bij het streven om eerlijker te verdelen op een krappe woningmarkt en voorkomt dat mensen met minder wachttijd worden bevoordeeld boven langdurig wachtenden.

Statushouders mogen zich net als andere woningzoekenden inschrijven en moeten voortaan voldoende wachttijd opbouwen. Ook andere woonoplossingen zoals particulier huren, kopen, woningdelen of tijdelijk inwonen bij bekenden blijven mogelijk. In het eerste jaar na inwerkingtreding mogen gemeenten statushouders nog wel voorrang geven op kamers of gedeelde woonruimte, om zo uitstroom uit opvang te bevorderen. Ook stelt het kabinet extra budget beschikbaar voor flex- en transformatiewoningen, om de druk op de woningmarkt te verlichten en gemeenten te ondersteunen.