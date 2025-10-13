Kabinet versoepelt regels woningbouw: sneller, goedkoper en minder bezwaar

Het kabinet zet in op het versnellen en goedkoper maken van de woningbouw door het schrappen van onnodige regels, ruimere vergunningvrijstelling en snellere bezwaarafhandeling.

Dit schrijft minister Keijzer in een Kamerbrief als reactie op het adviesrapport STOER (Schrappen Tegenstrijdige en Overbodige Eisen en Regelgeving).

Om het woningtekort voor starters, gezinnen en kwetsbare groepen tegen te gaan, neemt het kabinet nieuwe maatregelen waarmee het bouwen van minimaal 100.000 woningen per jaar haalbaarder moet worden. De huidige regeldruk en procedures maken woningbouw complex en duur. Minister Keijzer ziet deze regels als een grote belemmering en nam daarom een externe adviesgroep in de arm. De meeste aanbevelingen uit het programma STOER worden nu overgenomen.

Makkelijker en betaalbaar bouwen

De geluidsnormen langs spoorwegen worden niet verder aangescherpt, zodat dure aanpassingen aan gevels niet meer nodig zijn. Ook vervalt de vergunning- en meldingsplicht voor woningen met een erkende kwaliteitsverklaring, waardoor sneller en in serie kan worden gebouwd. Landelijke regels over water, bodem, beschikbaarheid van nutsvoorzieningen en flora- en faunaprocedures worden eenduidiger. Ook werkt het kabinet aan een uniforme norm voor bouwen in kwetsbare gebieden en aan het zekerstellen van drinkwater en het oplossen van netcongestie.

STOER stimuleert goedkoper bouwen door soepeler bouwtechnische eisen, gratis toegang tot bouwnormen, meer ruimte voor fabrieksmatig bouwen en standaardisatie binnen de bouw. De versoepeling van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zal bijvoorbeeld soepelere eisen voor plafondhoogte, trappen en geluid tussen ruimten bevatten. Digitalisering en standaardisering van gegevensuitwisseling verkorten de doorlooptijd en verlagen de kosten.

Sneller bouwen en kortere procedures

Juridische procedures leiden tot grote vertraging in de woningbouw. Om deze vertraging te beperken worden bezwaar- en beroepsprocedures sneller afgehandeld en krijgen procedures bij woningbouw voorrang bij de Raad van State. Het kabinet wil besluitvorming door medeoverheden versnellen en zet in op het vergroten van de uitvoeringskracht van gemeenten en provincies.

Zes op de tien Nederlanders vindt dat omwonenden minder makkelijk bezwaar moeten kunnen maken tegen bouwprojecten, bleek onlangs uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de NOS.