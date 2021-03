Rotterdam: 3 miljard euro nodig voor duurzame woningen

Rotterdam vraagt het Rijk ruim 3 miljard euro om ‘zo’n 36.000 woningen van mensen met een kleine beurs toekomstbestendig te maken’. De gemeente pleit op basis van grootschalig onderzoek tevens voor een landelijk stadsvernieuwingsfonds.

‘Zonder deze investering lopen kosten op en wordt de stapeling van opgaven voor deze Rotterdammers nog groter,’ zegt wethouder Bas Kurvers. De gemeente wil samen optrekken met bewoners, en doet een beroep op het Rijk voor steun. Kurvers: ‘De noodzaak tot een nieuwe stadsvernieuwing tekent zich af. De bestaande woningvoorraad moet veel meer aandacht krijgen. Door de krapte op de woningmarkt is een vitale woningvoorraad nog belangrijker.’

Onbetaalbaar voor bewoner

De gemeente deed naar eigen zeggen als eerste op forse schaal ‘vitaliteitsonderzoek’ naar de benodigde investeringen in de particuliere woningvoorraad met het oog op de duurzaamheidsdoelen van 2050. ‘Voor tienduizenden Rotterdamse woningeigenaren in met name de kwetsbare wijken is de stapeling van opgaven onbetaalbaar,’ zo blijkt daaruit. ‘

Bij deze woningen gaat het bijvoorbeeld om funderingsherstel, achterstallig onderhoud, verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij.’ Het totaal aan opgaven in de particuliere woningvoorraad is tot aan 2050 begroot op 10,7 miljard euro. Mensen met een hoger inkomen ‘hebben over het algemeen budget voor onderhoud van hun huis waardoor die woningen toekomstbestendiger zijn dan huizen van mensen met de laagste inkomens’.

‘Ook andere gemeenten’

Rotterdam pleit al langer bij het Rijk voor een stadsvernieuwingsfonds voor het vitaal maken van de particuliere woningvoorraad. Kurvers vindt het nieuwe Volkshuisvestigingsfonds met 450 miljoen euro voor 2021 een mooi begin. ‘Behalve Rotterdam hebben ook andere grote gemeenten te maken met het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Ook zij hebben hulp nodig.’

Het Rijk is door de woningnood ‘te veel gespitst op nieuwbouw en vergeet in de achteruitkijkspiegel te kijken’. De landelijke steun voor nieuwbouw loopt bijvoorbeeld via de Woningbouwimpuls, waaruit onlangs nog 28 gemeenten 340 miljoen euro kregen voor iets minder dan 45.0000 woningen.