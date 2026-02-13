Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Zonneparken worden ecosystemen met unieke biodiversiteit

door

loopkever, biodiversiteit, zonnepark

Zonneparken kunnen zich ontwikkelen tot een volledig nieuw type ecosysteem. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Loopkevers als indicatoren voor kwaliteit ecosysteem

De onderzoekers van de RUG keken vooral naar loopkevers, als indicatoren voor de kwaliteit van een ecosysteem. Deze dieren geven snel inzicht in de condities van een gebied, doordat ze gevoelig zijn voor veranderingen in bodemstructuur, vocht, schaduw en vegetatie.

Uit inventarisaties in Groningen en Drenthe blijkt dat er meer loopkevers bij zonneparken voorkwamen dan in omliggende akkers. Vooral in de zones met ruigere vegetatie, die als ecologische compensatie zijn aangelegd.

Unieke omstandigheden

Deze ontwikkeling hangt samen met de unieke omstandigheden rondom zonneparken: meer schaduw en vocht onder de panelen, minder verstoring door landbouwmachines en grotere variatie in vegetatiestructuren.

Eerder onderzoek liet al zien dat bepaalde vogelsoorten profiteren van zonneparken. Andere soorten kwamen overigens juist niet of minder in deze gebieden. Muizen en vlinders bleken wel vaker te vinden in de zonneparken dan in nabijgelegen gebieden.

Soortenrijkdom lijkt toe te nemen

Een voorzichtige eerste conclusie is dat de soortenrijkdom in een gebied lijkt toe te nemen, doordat zonneparken ruimte bieden aan soorten die in intensieve landbouwgebieden weinig voorkomen. Maar daarbij is wel van belang dat zonneparken zorgvuldig worden ingericht. ‘Het vraagt bewuste keuzes om zonneparken natuurvriendelijk te maken’, zegt onderzoeksleider Raymond Klaassen.

Een grotere afstand tussen de zonnepanelen, één of twee keer maaien van gras tussen de panelen en stukjes laten verruigen is goed voor de biodiversiteit. Ook het soort machines dat gebruikt wordt speelt een rol.

Tagged With: , , Filed Under: Ruimte & Milieu

Reader Interactions

GERELATEERD

Draagvlak vergroten voor zonneparken

Beleidsmakers moeten omwonenden en andere belanghebbenden vroegtijdig betrekken bij het ontwerp van zonneparken. Dit stelt Merel Enserink in haar proefschrift. Daarbij moet er een betere balans komen tussen de belangen van verschillende betrokkenen. Niet alleen technische en economische aspecten, maar ook de omgeving en sociaal-culturele doelen moeten aandacht krijgen. Dat zorgt voor betere zonneparken en voor meer draagvlak.

Hulp bij implementatie ecologisch bermbeheer

Zo’n 6 op de 10 gemeenten maakt werk van ecologisch bermbeheer, bleek eerder uit onderzoek van de Vlinderstichting. Om het overige deel ook te stimuleren en inspireren hiermee aan de slag te gaan, heeft de VNG nu een hulpmiddel ontwikkeld. De koepelorganisatie brengt het factsheet Ecologisch bermbeheer uit, ‘omdat ecologisch bermbeheer positieve trends in natuurkwaliteit... lees verder

Recordaantal tegels verruild voor groen

Tijdens de afgelopen maanden zijn er tijdens het NK Tegelwippen in 199 gemeenten tegels gewipt en verruild voor groen. In totaal meer dan 5,5 miljoen tegels, goed voor ruim 100 voetbalvelden. De gemeenten Venlo, Vlaardingen en Halderberge wipten de meeste tegels per inwoner. Tijdens de 5e editie van het NK Tegelwippen werd er heel wat... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *