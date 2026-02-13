Zonneparken worden ecosystemen met unieke biodiversiteit

Zonneparken kunnen zich ontwikkelen tot een volledig nieuw type ecosysteem. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Loopkevers als indicatoren voor kwaliteit ecosysteem

De onderzoekers van de RUG keken vooral naar loopkevers, als indicatoren voor de kwaliteit van een ecosysteem. Deze dieren geven snel inzicht in de condities van een gebied, doordat ze gevoelig zijn voor veranderingen in bodemstructuur, vocht, schaduw en vegetatie.

Uit inventarisaties in Groningen en Drenthe blijkt dat er meer loopkevers bij zonneparken voorkwamen dan in omliggende akkers. Vooral in de zones met ruigere vegetatie, die als ecologische compensatie zijn aangelegd.

Unieke omstandigheden

Deze ontwikkeling hangt samen met de unieke omstandigheden rondom zonneparken: meer schaduw en vocht onder de panelen, minder verstoring door landbouwmachines en grotere variatie in vegetatiestructuren.

Eerder onderzoek liet al zien dat bepaalde vogelsoorten profiteren van zonneparken. Andere soorten kwamen overigens juist niet of minder in deze gebieden. Muizen en vlinders bleken wel vaker te vinden in de zonneparken dan in nabijgelegen gebieden.

Soortenrijkdom lijkt toe te nemen

Een voorzichtige eerste conclusie is dat de soortenrijkdom in een gebied lijkt toe te nemen, doordat zonneparken ruimte bieden aan soorten die in intensieve landbouwgebieden weinig voorkomen. Maar daarbij is wel van belang dat zonneparken zorgvuldig worden ingericht. ‘Het vraagt bewuste keuzes om zonneparken natuurvriendelijk te maken’, zegt onderzoeksleider Raymond Klaassen.

Een grotere afstand tussen de zonnepanelen, één of twee keer maaien van gras tussen de panelen en stukjes laten verruigen is goed voor de biodiversiteit. Ook het soort machines dat gebruikt wordt speelt een rol.