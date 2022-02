Aanjaagteam helpt mensen met beperking bij politieke ambities

Voor mensen met een beperking is de drempel om politiek actief te worden vaak hoog. Een aanjaagteam met ambassadeurs gaat aan de slag om de participatie te verhogen.

Het aanjaagteam is ingesteld door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot. De ambassadeurs die in het team plaatsnemen, gebruiken hun eigen ervaringen om de politieke en bestuurlijke participatie van mensen met een beperking te vergroten.

Dezelfde uitgangspositie

Van de ongeveer 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft 0,5 procent een structurele functionele beperking. Voor de gehele Nederlandse bevolking is dit percentage tien tot vijftien procent. Het ‘Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking’ is opgesteld om hier verandering in te brengen. Het heeft tot doel mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie te brengen voor het bekleden van politieke functies als mensen zonder beperking.

Rolmodellen

Uit gesprekken blijkt dat er behoefte is aan voorbeelden van politiek ambtsdragers met een beperking, zoals gemeenteraadsleden, wethouders of statenleden. Rolmodellen kunnen de interesse en participatie in politiek en bestuur van de doelgroep versterken en bevorderen, zo is de gedachte.

Aanjaagteam voor ondersteuning

Het aanjaagteam bestaat uit vier leden. Dat zijn Marleen Sanderse (burgemeester van Hattem), Arjan Koerts (statenlid provincie Utrecht), Tjarda Struik (raadslid gemeente Zeist) en Rob van den Hoek (lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden). Minister Hanke Bruins Slot: ‘Het is belangrijk dat iedereen die dat wil mee kan doen aan politiek en bestuur. Voor mensen met een beperking is dat geen vanzelfsprekendheid. Mooi dat Marleen Sanderse, Arjan Koerts, Tjarda Struik en Rob van den Hoek zich vanuit hun eigen ervaring hiervoor willen inzetten.’

De leden van het aanjaagteam zetten zich de komende tijd als ambassadeurs in om de politiek en het bestuur meer inclusief en divers te maken. Zij zullen mensen met politieke of bestuurlijke ambities ondersteunen. Daarnaast stimuleren ze gemeenten, waterschappen en provincies om zich toegankelijk op te stellen en passende hulp te bieden.