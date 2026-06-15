Bijstandsaantal stijgt voor elfde kwartaal op rij, jongeren het hardst geraakt

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft toenemen. Eind maart 2026 ontvingen 411.000 mensen onder de AOW-leeftijd algemene bijstand. Dat is opnieuw meer dan een jaar eerder. Vooral onder jongeren blijft het aantal stijgen.

De bijstandsaantallen nemen al elf kwartalen op rij toe, blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van een jaar eerder ontvingen 3.100 meer mensen een uitkering. De stijging zet daarmee een trend voort die in 2023 begon.

Vooral meer jongeren

Onder alle leeftijdsgroepen groeien de bijstandsaantallen, maar onder jongeren tot 27 jaar neemt het aantal het sterkst toe. Hun aantal steeg met 3,4 procent tot 42.500. De sterkste piek van de toename onder deze groep lag eind 2023, toen het aantal met 9,2 procent toenam. Sindsdien zwakt de groei iets af, maar de stijging houdt aan.

Het aantal 27- tot 45-jarigen met bijstand groeide met 1,1 procent tot 140.000. Bij mensen tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd bedroeg de toename 0,3 procent, tot 229.000.

Vrouwen halen mannen in

Eind maart 2026 ontvingen 230.000 vrouwen en 181.000 mannen algemene bijstand. Bij mannen loopt de stijging al elf kwartalen door. Vrouwen kennen een ander patroon: na anderhalf jaar relatieve stabiliteit neemt ook bij hen het aantal de afgelopen vier kwartalen toe.

Instroom overtreft uitstroom

In het vierde kwartaal van 2025 stroomden 22.700 mensen de bijstand in en slechts 17.400 eruit. Daarmee overtrof de instroom de uitstroom voor het derde jaar op rij. Vergeleken met een jaar eerder nam de instroom toe met 4,8 procent, terwijl de uitstroom met 3,3 procent steeg.