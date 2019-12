Gratis songfestivalkaartjes voor minima in trek

Bij de gemeente Rotterdam zijn op de eerste dag meer dan 400 aanmeldingen binnengekomen van mensen die naar het Eurovisiesongfestival willen, maar daar niet het geld voor hebben. De stad geeft 8500 kaarten weg aan 4250 Rotterdammers die weinig te besteden hebben.

Gisteren was de eerste dag dat mensen zich konden inschrijven voor een gratis kaartje. Volgens een woordvoerder van de gemeente waren de eerste vijftig aanmeldingen om 07.30 uur al binnen. ‘De hele dag loopt het gestaag door,’ laat ze weten. Aan het eind van de dag waren er 415 aanmeldingen binnen.

Inwoners met een netto maandinkomen tussen de 545 en 1.250 euro, of een gezamenlijk netto maandinkomen tussen 1.030 en 1.770 euro, komen in aanmerking. Rotterdammers kunnen zich nog tot 7 januari aanmelden op de website van de gemeente. Voor elke ‘winnaar’ zijn twee kaarten beschikbaar.

Controle

De gemeente gaat wel controleren, op basis van inkomens- en uitkeringsgegevens, of mensen die zich aanmelden inderdaad tot de groep minima behoren. Bij meer dan 4250 aanmeldingen wordt geloot. In totaal beslaat het Eurovisiesongfestival negen avonden. Voor elke avond zijn zo’n duizend ‘mimimakaarten’ te krijgen. Voor de finale op 16 mei zijn er 500 kaarten. In totaal wordt een op de zeven beschikbare kaarten gebruikt voor de winactie.

Gaststad

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Eurovisiesongfestival dat er zo’n groot aantal kaarten naar de inwoners van de gaststad gaat. ‘Het is een feest voor de hele stad, voor het hele land en voor alle bezoekers,’ aldus cultuurwethouder Said Kasmi. ‘Niet alleen voor de happy few met een kaartje voor de finale, maar echt van en voor iedereen. Dit is een mooie kans voor Rotterdammers met een kleine portemonnee om het Songfestival van zo dichtbij mee te maken.’

De komende weken wordt nog gewerkt aan uitbreiding van het prijzenpakket. Kasmi: ‘We willen de winnaars van deze actie een zorgeloos, compleet én onvergetelijk avondje uit bieden. Daarom spannen we ons in voor leuke extraatjes, zoals consumpties en vervoer.’