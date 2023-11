Lokale belasting groep Wajongers toch kwijtgescholden

Een groep mensen met een Wajong-uitkering krijgt alsnog kwijtschelding van lokale belastingen in 2023 en 2024. Door de extra stijging van het wettelijk minimumloon had een aantal Wajongers vanaf dit jaar eigenlijk een te hoog inkomen voor kwijtschelding. Vanaf 2025 moet er een structurele oplossing zijn.

Demissionair minister Schouten van Armoedebeleid en Participatie heeft gemeenten gevraagd om dit jaar en volgend jaar voor deze groep niet tot invordering van deze belastingen over te gaan. Na ambtelijk overleg met de VNG, Unie van Waterschappen is die oplossing bedacht voor de korte termijn.

Niet verplichten

‘Het Rijk kan gemeenten niet verplichten, maar met de VNG benadruk ik het belang van het bieden van deze oplossing voor de personen die het betreft.’ Dat schrijft Schouten in haar Kamerbrief hierover. In sommige gevallen geldt kwijtschelding niet, bijvoorbeeld als iemand over vermogen beschikt.

Aan de bel

Wajongers die niet meer in aanmerking kwamen voor kwijtschelding dreigen in koopkracht achteruit te gaan, terwijl hun uitkeringspositie niet is veranderd. Gemeenten, waterschappen en de Nationale Ombudsman trokken aan de bel over dit onbedoelde effect van de koopkrachtmaatregelen van het kabinet.

Ze gingen in overleg met de minister en de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen en kwamen tot kwijtschelding als oplossing voor de korte termijn. Het Rijk werkt aan een structurele oplossing. Dit vergt aanpassing van wet- en regelgeving en is daarom volgens Schouten niet in te voeren vóór 2025.