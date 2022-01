Rotterdam koploper met rechtszaken over bijstandsfraude

Rotterdam had vorig jaar van alle gemeenten het grootste aantal rechtszaken in hoger beroep, die betrekking hadden op bijstandsfraude. Dat meldt dagblad Trouw op basis van een inventarisatie van alle uitspraken die de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vorig jaar publiceerde.

Rotterdam gaat aan kop van de CRvB-lijst, de hoogste bestuursrechter in sociale zekerheid zaken, zo schrijft Trouw. In totaal dienden in 2021 579 rechtszaken in hoger beroep op het gebied van gemeenten en bijstand. Hiervan waren er 133 afkomstig van Rotterdam. Amsterdam komt op de tweede plaats met 41 zaken, terwijl in de hoofdstad in absolute zin meer mensen met een bijstandsuitkering wonen (42.000 om 38.000 in juli 2021). Daarna volgen Utrecht (18), Den Haag (17), Tilburg (15), Eindhoven (14), Almere (11) en Maastricht (10).

In Nederland ontvangen ruim 400.000 mensen bijstand. In het overzicht van rechtszaken zijn alleen inhoudelijke uitspraken meegenomen. De kwesties die over de gerechtelijke procedure zelf gingen, zijn buiten beschouwing gelaten.

Actief anti-fraudebeleid

De meeste rechtszaken die de CRvB vorig jaar behandelde, stammen uit 2017 of 2018. De cijfers onderstrepen volgens de krant het actieve anti-fraudebeleid dat Rotterdam vooral in de periode tussen 2014 en 2018 voerde. Toen was de gemeente heel actief met heronderzoeken. Medewerkers trokken bijvoorbeeld de wijk in om te checken of mensen met een uitkering daar inderdaad recht op hadden. Ook werd er specifiek gelet op geldopnames in casino’s. De gemeente eiste in die periode van twintig inwoners bedragen tussen 4000 en 22.000 euro terug aan te veel ontvangen bijstand. In al die zaken kreeg de gemeente grotendeels of (meestal) geheel gelijk.

Niet melden van inkomsten

Rotterdam greep ook in op basis van andere opvallende transacties op bankafschriften van bijstandsgerechtigden. Volgens Trouw was er bij een stuk of 25 zaken een patroon te zien. Mensen kregen geld van familie en hadden geen sluitende verklaring, of stortten regelmatig contant geld op hun rekening, zonder dit te kunnen verantwoorden. Zij kregen te maken met terugvorderingen.

Gemeente wint 80 procent zaken

Hoewel het totaal aantal zaken in Rotterdam veel hoger ligt, krijgt de gemeente grofweg net zo vaak gelijk van de CRvB als andere gemeenten. In ongeveer 20 procent van de zaken wordt de uitkeringsgerechtigde voor een belangrijk deel of geheel in het gelijk gesteld.

Overigens heeft Rotterdam haar aanpak inmiddels flink bijgesteld. Heronderzoeken zijn er nog steeds, maar zijn minder controlerend en meer dienstverlenend van aard, zo legt een woordvoerder aan Trouw uit.