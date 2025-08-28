Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Verduidelijking nodig voor handelingskader afdracht: maandelijks of jaarlijks

door

Staatssecretaris Nobel beantwoordt vragen over een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel over het afdragen van bedragen bij derdenbeslag op een bijstandsuitkering, specifiek rondom de vakantietoeslag. Het kabinet wil samen met de VNG het handelingskader afdracht: maandelijks of jaarlijks voor gemeenten verduidelijken.

In deze uitspraak gaat het om de situatie waarin een deurwaarder derdenbeslag heeft gelegd op een bijstandsuitkering die door de gemeente wordt verstrekt. De maandelijkse bijstandsuitkering is gelijk aan de beslagvrije voet zodat er geen afdracht aan de deurwaarder plaatsvindt. De gemeente heeft vervolgens besloten om de vakantietoeslag maandelijks te gaan uitkeren, in plaats van jaarlijks, zoals normaal gebeurt. De rechtbank komt tot het oordeel dat de gemeente de vakantietoeslag niet maandelijks had mogen uitkeren aan de deurwaarder. De gemeente had daarmee moeten wachten totdat de uitkering van het vakantiegeld zou plaatsvinden, tenzij de schuldenaar daar om zou verzoeken of daarmee in zou stemmen. Het enkele feit dat er derdenbeslag is gelegd, is volgens de rechtbank onvoldoende rechtvaardiging voor maandelijkse uitkering.

Omdat geen hoger beroep is ingesteld, is de uitspraak bindend voor de betrokkenen. Het kabinet onthoudt zich van commentaar op het rechterlijk oordeel zelf, maar wil samen met de VNG het handelingskader verduidelijken.

Wettelijk kader: moment van betalen en belangenafweging

In de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is niets geregeld over het betalingsmoment van de vakantietoeslag; dit is geregeld in artikel 45 van de Participatiewet. Volgens deze wet wordt het vakantiegeld in de regel jaarlijks in juni uitgekeerd. Het is aan gemeenten om zorgvuldig te besluiten af te wijken, waarbij ze de belangen van bijstandsgerechtigden goed moeten afwegen. Die belangenafweging is momenteel in de gemeentelijke handreiking onvoldoende uitgewerkt en zal hierop worden aangevuld. Er zijn situaties denkbaar waarin maandelijkse afdracht passend kan zijn, bijvoorbeeld als dit niet financieel nadelig is voor de uitkeringsgerechtigde.

Nemo-plus-regel en beslagrecht

De rechtbank benadrukte de ‘nemo-plus-regel’: de deurwaarder kan niet méér ontvangen dan waartoe de uitkeringsgerechtigde recht heeft. Dit betekent dat alleen het deel van het inkomen boven de beslagvrije voet afgedragen kan worden aan de deurwaarder. Bij jaarlijkse uitbetaling valt het vakantiegeld onder het beslag ná uitbetaling, terwijl bij maandelijkse uitbetaling dit per maand kan worden gevorderd — mits de uitkeringsgerechtigde daartoe daadwerkelijk recht heeft.

Kostenbeslag en kritiek

De staatssecretaris erkent dat maandelijkse afdracht tot hogere deurwaarderskosten voor schuldenaren leidt. Het kabinet blijft daarom inzetten op jaarlijkse afdracht, behalve wanneer omstandigheden dat onredelijk maken. Er lopen onderzoeken naar de hoogte van de deurwaarderskosten en tarieven, waarvan resultaten begin 2026 worden verwacht.

Op dit moment zijn er geen landelijke cijfers over het aantal gemeenten dat maandelijkse afdracht toepast. De rechtbankuitspraak geldt specifiek voor de betrokken partijen, maar geeft het signaal dat enkel derdenbeslag op zich onvoldoende reden is om over te gaan tot maandelijkse afdracht: elke situatie vraagt om belangenafweging.

Tagged With: , , Filed Under: Bijstand

Reader Interactions

GERELATEERD

Deurwaarder vroegsignalering

Deurwaarders betrokken bij vroegsignalering schulden

In 6 gemeenten gaan gerechtsdeurwaarders de komende tijd actief problematische schulden melden. Amsterdam, Den Haag, Breda, Nijmegen, Weert en Helmond doen samen met deurwaarderskantoren een proef. De landelijke aftrap is donderdag in Utrecht. De proef, die ongeveer anderhalf jaar duurt, geeft invulling aan een motie van voormalig CDA-Kamerlid Hilde Palland. Zij bepleitte 2 jaar geleden een... lees verder

Participatiewet verder op de schop, brede herziening ‘noodzakelijk’

De Participatiewet, die onder meer de bijstand regelt, gaat verder op de schop. Met de herzieningen wil minister Schouten van Armoedebeleid en Participatie een nieuwe basis leggen voor de wet. Die moet ook beter aansluiten op het brede sociaal domein. De Participatiewet moet eenvoudiger, begrijpelijker en passen bij wat mensen kunnen. De nieuwe wet moet... lees verder

Regels financieel ontzorgen statushouders aangepast

Het financieel ontzorgen van bijstandsgerechtigde statushouders blijkt voor gemeenten te lastig in de praktijk. Dit is een onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel sinds 1 januari 2022. Minister Van Gennip past de regels aan waardoor gemeenten meer ruimte krijgen om maatwerk toe te passen. Dat schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Verzamelbrief... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *