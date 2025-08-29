Opnieuw meer mensen in de bijstand

Eind juni 2025 ontvingen 410.000 mensen onder de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering, ruim 5.000 meer dan een jaar eerder (plus 1,3 procent). Vooral bij jongeren tot 27 jaar was de stijging het grootst: hun aantal nam met 6,2 procent (2.500 mensen) toe.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het totaal aantal jongeren tot 27 jaar met bijstand is daarmee voor het tiende kwartaal op rij gestegen. Ook in de leeftijdscategorie 27 tot 45 jaar steeg het aantal uitkeringen, met 1,9 procent (2.600 mensen). Dit is het zesde opeenvolgende kwartaal met groei in deze groep.

Het aantal mensen met bijstand tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd bleef vrijwel stabiel en ligt rond de 228.000. Sinds het derde kwartaal van 2023 zitten er weer meer mensen in de bijstand na een eerdere periode van ruim twee jaar van lichte dalingen. Toch blijft het huidige totaal nog onder de piek van begin 2021.

Vooral meer mannen met bijstand

De stijging geldt voornamelijk voor mannen; eind juni kregen 4.100 mannen (2,3 procent) meer bijstand vergeleken met vorig jaar—het negende kwartaal op rij dat dit aantal stijgt. Het aantal vrouwen met bijstand groeide met 1.100 (0,5 procent). In totaal staan er nu 229.000 vrouwen tegenover 181.000 mannen met een bijstandsuitkering; vrouwen zijn dus nog altijd in de meerderheid.

Verder stroomden in het eerste kwartaal van 2025 22.900 mensen de bijstand in, een stijging van 3,4 procent (800 mensen) vergeleken met een jaar geleden. Tegelijkertijd bleef de uitstroom nagenoeg gelijk met 17.900 mensen. Dat betekent dat voor het tiende kwartaal op rij meer mensen instroomden dan uit de bijstand uitstroomden. Personen die vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd de bijstand verlieten zijn buiten deze cijfers gehouden; in het eerste kwartaal van 2025 ging het om 1.800 mensen. De meest recente cijfers over de in- en uitstroom in het tweede kwartaal worden nog verwacht.