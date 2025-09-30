Voorlopige bijstandsbudgetten 2026 en definitieve budgetten 2025 bekend

De voorlopige bijstandsbudgetten voor 2026 en de definitieve budgetten voor 2025 zijn gepubliceerd.

Voor het jaar 2026 is het voorlopige totale (macrobudget) vastgesteld op 7.946 miljoen euro. Dit is 166,2 miljoen euro hoger dan het definitieve macrobudget voor 2025. Het voorlopige budget voor algemene bijstandsregelingen (waaronder IOAW, IOAZ, en bbz) bedraagt 122,6 miljoen euro meer dan in 2025, en het voorlopige LKS-budget voor 2026 ligt 43,6 miljoen euro boven dat van 2025. Deze stijging houdt verband met zowel een groei in de doelgroep die in aanmerking komt voor LKS als met een nieuwe manier van financieren.

Voor 2025 is het definitieve macrobudget vastgesteld op 7.779,8 miljoen euro. Dit bedrag ligt 301,1 miljoen euro hoger dan het voorlopige macrobudget voor 2025.

Gemeenten kunnen voor concrete inzichten op lokaal niveau gebruikmaken van de interactieve budgettool. Hierin kunnen zij hun eigen bijstandsbudget raadplegen en vinden zij per gemeente een toelichting op de belangrijkste cijfers. Ga naar de budgettool 2026 voor de bijstandsbudgetten 2026 en naar de budgettool 2025 voor de bijstandsbudgetten 2025.