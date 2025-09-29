Taaleis in bijstand: korting op bijstand bij niet naleving

Gemeenten lopen tegen knelpunten aan bij het uitvoeren van de taaleis. Staatssecretaris Jurgen Nobel informeert de Tweede Kamer in een brief hoe hij daar samen met hen en andere partners mee aan de slag gaat. Hierbij krijgt handhaving extra aandacht: bij onvoldoende inspanning om de taal te leren, volgt een korting op de bijstandsuitkering.

Vanaf 2027 komt er structureel maximaal 17,4 miljoen euro extra beschikbaar voor het organiseren van effectief taalonderwijs. Nobel benadrukt het belang dat gemeenten de wet uitvoeren en indien nodig handhaven: wordt niet aan de inspanningsverplichting voldaan, dan mag de gemeente de uitkering korten. “Werk en taal zijn de sleutel tot meedoen,” aldus Nobel. “Iedereen die onvoldoende Nederlands spreekt en een bijstandsuitkering heeft, moet zich inspannen om de taal onder de knie te krijgen. Gebeurt dat niet, dan volgt een korting. Dat is geen keuze, maar een plicht. Hier staat tegenover dat gemeenten meer middelen en ruimte krijgen voor een succesvolle uitvoering van de taaleis.”

Extra middelen

De taaleis moet strikt worden uitgevoerd, met concrete consequenties bij niet-naleving, terwijl overleg met gemeenten over maatwerk en invulling doorgaat. Gemeenten ontvangen extra financiële middelen om taalonderwijs effectief te organiseren. Het leren van de taal moet bovendien gecombineerd kunnen worden met stage of werk, met als doel deelname aan de arbeidsmarkt te vergroten en de uitvoeringslasten voor gemeenten te verlagen.

De handhaving wordt zo ingericht dat deze aansluit op de praktijk. Blijkt dat iemand verwijtbaar te weinig doet om de taal te leren, dan wordt de uitkering voor een maand met 25% verlaagd. Wordt daarna geen verbetering getoond, dan kan de verlaging verder oplopen, met uiteindelijk 100% korting bij aanhoudende niet-naleving.