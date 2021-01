Tekorten in sociaal domein dwingen tot strenger toelatingsbeleid

De tekorten in het sociaal domein dwingen gemeenten strenger te worden in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen. Dat geven ze aan in een onderzoek onder wethouders en ambtenaren uit 151 gemeenten.

Veel gemeenten hebben sinds de decentralisaties in 2015 te maken met tekorten in het sociaal domein, met name voor het leveren van jeugdzorg, opvang en bijstand. Aan de enquête van EenVandaag, Investico en de Groene Amsterdammer deden wethouders en beleidsmedewerkers in het sociaal domein uit 151 gemeenten mee.

Strenger toelatingsbeleid

Negen van de tien geven aan dat hun gemeente kampt met tekorten. Daardoor heeft, of overweegt, de helft van de deelnemende gemeenten een strenger toelatingsbeleid voor sociale- en zorgvoorzieningen. ‘We hebben grote moeite om de wettelijke ruimte te vinden om strenger beleid te maken met betrekking tot toegang voorzieningen. Maar in de gesprekken met cliënten proberen we wel veel meer te sturen op minder, korter en goedkoper,’ aldus een ambtenaar in het onderzoek.

Bezuinigingen

Uit: ‘enquête effecten tekorten sociaal domein’

‘Het laten oplopen van wachtlijsten en/of een strenger toelatingsbeleid kan onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen worden,’ schrijft een deelnemer in een toelichting.

Buiten gemeentegrenzen

Vier op de tien deelnemende wethouders en ambtenaren zeggen dat ze strenger zijn in het toelaten van mensen van buiten de gemeenten tot hun voorzieningen. Situaties waarbij mensen zorg moeten ontvangen buiten de gemeentegrenzen leiden vaak tot discussies tussen gemeenten over wie financieel verantwoordelijk is.

In gesprek

Onderzoek in opdracht van het Rijk en de VNG liet in december zien dat gemeenten in 2019 tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro meer uitgaven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen vanuit het Rijk hiervoor ontvingen. Het kabinet en gemeenten gaan daarom de komende periode in gesprek over een structurele oplossing voor gemeentelijke tekorten voor die zorg.