Wethouders in actie om geldzorgen gemeenten

Vandaag verzamelden zo’n 70 gemeentebestuurders uit het hele land zich bij de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor hun kwetsbare financiële positie. Deze is verslechterd door corona, maar gemeenten vragen vooral om een structurele oplossing.

Voornamelijk wethouders financiën voerden actie onder de noemer #gemeenteninnood. Op de Hofplaats voor de Tweede Kamer demonstreerden ze samen met gemeentekoepels VNG, G40, M50 en P10 en vertoonden onder meer de protestvideo’s waarin gemeenten hun precaire situatie uitleggen.

Voorzitter van de VNG, Jan van Zanen overhandigde een Position Paper aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Hierin tonen we aan dat de financiële positie van gemeenten zeer zorgelijk is, licht van Zanen toe. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zei de zorgen te begrijpen: ‘Mijn zorg is uw zorg.’

Bij de Tweede Kamer voor actie #gemeenteninnood. Corona is een van de druppels die de emmers doen overlopen. Goed dat ⁦@KajsaOllongren⁩ zelf kwam om in gesprek te gaan met wethouders. pic.twitter.com/BL9n0pYHmV — Hans Boerkamp 🚲♻️ (@hansboerkamp) July 2, 2020

De afgelopen weken hebben honderden gemeenten brandbrieven gestuurd over de tekorten. Gemeenten voerden de actie bij de Tweede Kamer voor het Algemene Overleg Financiële Verhoudingen, waarin de situatie besproken wordt. In het overleg is veel begrip voor de situatie van gemeenten. De vraag is nu wat eraan gedaan gaat worden.

Kamerlid van Raak (SP) legt minister Ollongren (D66) het vuur na aan de schenen: “Wat heeft u de gemeenten te bieden,nu,bij Prinsjesdag?!”. Antwoord van minister Ollongren: “Ik heb nog niet genoeg gegevens en doe het stap voor stap.” #gemeenteninnood pic.twitter.com/yiiyA0cali — Karin Walters (@KarinWalters) July 2, 2020