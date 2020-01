De verhoudingen tussen Rijk en gemeenten zijn volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen scheefgegroeid. ‘We zijn over een aantal dingen zeer ontevreden. De nood is hoog en we moeten onze tanden laten zien. Het is heel simpel: taken erbij, knaken erbij.’

Dat zegt voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Jan van Zanen in een interview met VNG Magazine na zijn herbenoeming. Het ergert de voorzitter van de gemeentekoepel dat gemeenten er taken bij hebben gekregen in het sociaal domein, maar daar ondertussen grote financiële tekorten zien. De gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen Rijk en gemeenten is de afgelopen vier jaar volgens hem steeds meer onder druk komen te staan.

De centen

‘Waar je ook woont, je komt altijd bij een gemeente terecht. Met andere woorden: het Rijk kan niet zonder ons. Maar nu komt de paradox: terwijl dat zo is, krijgen we er potjandorie niet de centen voor. We hadden over de centen toch afspraken gemaakt? Gemeenten komen hun afspraken wél na. Ze komen op voor hun inwoners en voeren hun taken goed uit, al worden er ‘ongetwijfeld’ fouten gemaakt,’ zegt Van Zanen.

Teleurgesteld

De voorzitter is zeer teleurgesteld in het feit dat gemeenten na de economische crisis financieel hebben ingeleverd en afgezien van bedragen, maar daar niets voor terug hebben gekregen. ‘Dat is zuur, zeker als je leest dat het kabinet vorig jaar meer dan 14 miljard euro heeft overgehouden.’ Hij vindt het moeilijk uit te leggen dat dat gebeurt, terwijl gemeenten allerlei voorzieningen moeten sluiten om de zorgkosten te kunnen betalen.

Meer geld

De oplossing voor een volwassen relatie met het Rijk in de volgende kabinetsperiode is volgens Van Zanen simpelweg meer geld. De opschalingskorting uit het Gemeentefonds moet van tafel en er is structureel geld nodig voor de jeugdzorg, Wmo en vergrijzing. De VNG-voorzitter ziet dat gemeenten steeds meer in staat zijn om gemeenschappelijk op te treden. ‘We hebben onze boodschap duidelijk laten horen in Den Haag, tot ze er hoorndol van werden. En met resultaat: een miljard extra voor de jeugdzorg. Het kabinet moet alleen nog leren soms dingen los te laten.’

Lokale lobby

Dit jaar worden de partijprogramma’s vastgesteld voor de landelijke verkiezingen in maart volgend jaar. Veel raadsleden, wethouders en burgemeesters zijn lid van een landelijke partij. Van Zanen roept daarom op tot een lobby: ‘Als je wilt dat het volgende kabinet extra geld vrijmaakt voor de uitvoering van gemeentelijke taken, dan kun je daar nu invloed op uitoefenen.’