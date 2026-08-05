Dijksma teleurgesteld over extra gemeenten onder toezicht vanwege niet-naleven Spreidingswet

Minister Van den Brink heeft veertien extra gemeenten opgeroepen zich op het ministerie te verantwoorden omdat zij onvoldoende asielopvangplekken realiseren. Daarmee staan nu in totaal 24 gemeenten onder verscherpt toezicht vanwege het niet naleven van de spreidingswet. VNG-voorzitter Sharon Dijksma noemt dit in gesprek met EenVandaag “heel jammer”.

De nieuw opgeroepen gemeenten zijn Aalsmeer, Bronckhorst, Brunssum, Bunschoten, De Ronde Venen, Dinkelland, Hardinxveld-Giessendam, Hellendoorn, Lopik, Montfoort, Oldebroek, Oldenzaal, Vlaardingen en Vught. Eerder werden al tien andere gemeenten ontboden.

Van den Brink wil tijdens gesprekken met burgemeesters en wethouders afspraken maken om alsnog voldoende opvangplekken te realiseren. Vorige maand meldde de minister dat 107 gemeenten momenteel niet voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op het gebied van asielopvang.

VNG: uitvoering is vaak het probleem

VNG-voorzitter Sharon Dijksma vindt het teleurstellend dat opnieuw gemeenten op het matje worden geroepen. Volgens haar is de spreidingswet juist bedoeld om asielzoekers eerlijk over alle gemeenten te verdelen. “Als iedere gemeente haar eerlijke aandeel levert, wordt de opgave voor Nederland beter beheersbaar.”

Volgens Dijksma is het beeld dat gemeenten bewust weigeren vaak te eenvoudig. Het merendeel wil volgens haar wel opvang realiseren, maar loopt in de praktijk tegen problemen aan, zoals het vinden van geschikte locaties of andere uitvoeringsknelpunten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten voert daarom gesprekken met zowel gemeenten die willen meewerken maar vastlopen als met gemeenten die zich verzetten tegen opvang. Volgens Dijksma is het niet alleen belangrijk dat gemeenten voldoende opvangplekken realiseren, maar moet ook het asielsysteem zelf beter functioneren. Nu lopen procedures volgens haar te lang en is de druk op de opvanglocaties te groot. Gemeenten zouden meer ruimte moeten krijgen voor maatwerk, zodat zij gemakkelijker aan de verplichtingen uit de spreidingswet kunnen voldoen. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat het systeem verder vastloopt.