Inspiratie opdoen voor dagactiviteiten van mensen met dementie

In de nieuwe inspiratiewijzer van ZonMW staan verschillende voorbeelden en praktische tools over dagactiviteiten voor inwoners met dementie. Gemeenten kunnen hiermee hun eigen aanbod versterken.

De overheid streeft ernaar dat 80 procent van de thuiswonende mensen met dementie in 2030 toegang heeft tot een ontmoetingsplek vlakbij huis. Daar kunnen zij deelnemen aan activiteiten die aansluiten bij hun wensen en behoeften. Dagactiviteiten houden mensen met dementie namelijk langer actief, gezond én in contact met anderen. Ook heeft het een gunstig effect op hun mantelzorgers. Voor gemeenten die hun aanbod op dit vlak verder willen ontwikkelen, is er nu de inspiratiewijzer ‘Dagactiviteiten voor mensen met dementie.’

Inspiratiewijzer

Het online magazine staat bomvol inspiratie en informatie. Zo worden er een aantal best practices en verschillende voorbeelden uit de praktijk gegeven. Ook bevat het een handig stappenplan. Daarin staan de ingrediënten voor een passend aanbod van ontmoetingsmogelijkheden en betekenisvolle dagactiviteiten binnen een gemeente. Daarnaast veel praktijktips, tools en handvatten, waarmee je als gemeente direct aan de slag kunt voor de versterking van het lokale aanbod.

De inspiratiewijzer kwam tot stand met medewerking van organisaties zoals Alzheimer Nederland, Movisie en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Het is een groeidocument, aldus de makers, en wordt de komende tijd uitgebreid met nieuwe voorbeelden, tips, tools en suggesties voor een vraaggericht aanbod.

Subsidie voor dagactiviteiten

Eind vorig jaar kwam hiervoor een subsidieoproep beschikbaar. De subsidie is bedoeld om een ‘regiobeeld’ te maken van de sociale- en gezondheidssituatie van de doelgroep. En voor het uitvoeren van een behoefteanalyse. Op basis van de uitkomsten kan een gemeente samen met de lokale partners een plan van aanpak ontwikkelen om het aanbod van dagactiviteiten meer vraaggericht en toekomstbestendig te maken. Gemeenten kunnen nog tot en met 1 februari 2022 deze subsidie aanvragen.

Nationale Dementiestrategie

De inspiratiewijzer en de subsidieoproep vallen onder het programma ‘Mensen met dementie tellen mee’. Het is een van de thema’s in de Nationale Dementiestrategie 2021-2030, die het kabinet eind november 2020 naar de Tweede Kamer stuurde.