Vijf speerpunten voor betere dementiezorg

Alzheimer Nederland roept dit jaar regelmatig gemeenten op om het welbevinden van mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren. De organisatie stelde een focusbrief op met daarin vijf speerpunten waarmee lokale overheden zich kunnen voorbereiden op de groei van inwoners die dementiezorg nodig hebben.

Dementiezorg is een urgent vraagstuk voor gemeenten, verwacht wordt dat er in 2040 sprake is van een verdubbeling van het aantal mensen met de ziekte. De focusbrief 2020 van Alzheimer Nederland is bedoeld als helpende hand om de dementiezorg en de preventie ervan verder te verbeteren. De organisatie wil gemeenten daarmee (nog) beter voorbereiden.

Speerpunten

In de brief noemt de organisatie vijf speerpunten waardoor mensen met dementie veiliger en langer thuis kunnen meedoen. Hoe je bijvoorbeeld mantelzorgers ondersteunt door samen te werken met zorgkantoren en thuiszorgorganisaties en door respijtzorg, huishoudelijke hulp en lotgenotencontact te faciliteren. Of hoe je samenwerking in de wijk tussen informele zorg en professionals stimuleert en faciliteert. Dat het bijvoorbeeld belangrijk is dat de casemanager dementie de ondersteuning vanuit de Wmo direct inzet. Dit bevordert tijdige signalering, langer meedoen en het voorkomen van crisisopnames.

Belangrijke rol voor gemeenten

De organisatie benadrukt de regierol die gemeenten spelen. ‘Gemeenten spelen een belangrijke rol omdat het aantal mensen met dementie toeneemt,’ aldus Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. ‘Ze zijn een belangrijke partner als het gaat om de inrichting van de dementiezorg, preventie en het dementievriendelijk maken van de samenleving. Daarom zullen wij dit jaar regelmatig de gemeenten oproepen om het welbevinden van mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren.’

De organisatie heeft verschillende tools en informatie beschikbaar voor gemeenten die aan de slag willen voor een dementievriendelijke gemeente. Zo is er bijvoorbeeld de dementiescan waarmee je snel inzicht krijgt in hoe dementievriendelijk een gemeente is en nog meer wordt. Weten wat het actuele aantal mensen met dementie in een gemeente is en wat het toekomstige aantal zal zijn? Bekijk de factsheet.