Inwoners betrekken bij betere toegang tot sociale domein

De toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociale domein moet beter. Maar hoe betrek je inwoners nu bij dit verbeterproces? Movisie maakte er een praktische toolbox voor waar gemeenten hun voordeel mee kunnen doen.

In het Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan de verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit doen ze door lokaal te leren en vervolgens verbeteropgaven te formuleren en daarmee aan de slag te gaan. Denk hierbij aan het beschikbaar komen van ondersteuning en zorg voor inwoners via loketten, sociale wijkteams of andere eerstelijns professionals (zoals de huisarts, praktijkondersteuner en sociaal werker).

Toolbox

Kennisinstituut Movisie begeleidt de gemeenten in dit traject. De toolbox die de organisatie opstelde, is bedoeld om inwoners bij het proces te betrekken. Om de toegang tot het sociale domein te verbeteren is hun inbreng en samenwerking namelijk van essentieel belang, zo schrijft Movisie. Maar tegelijkertijd ontstaan er ook vragen. Hoe doe je dat, wanneer kan dit, met welke inwoners en hoe bereik je hen?

Grasduinen

Voor de antwoorden hierop maakte Movisie een overzicht. Er zijn volgens het instituut namelijk veel verschillende mogelijkheden. Zo zijn er verschillende gespreksmethodes, net als de vormen om mee te lopen in de praktijk, manieren voor (online) peilingen, muzische en creatieve vormen en veranderaanpakken.

Bij de tools wordt uitgelegd hoe je die kunt gebruiken in een specifieke setting of voor een bepaalde doelgroep. ‘Deze suggesties zijn niet uitputtend, maar geven een beeld van de diversiteit aan mogelijkheden. Het overzicht is bedoeld om in te grasduinen, inspiratie op te doen en te kijken hoe je bepaalde tools, eventueel met enige aanpassing, kunt gebruiken in je eigen gemeente’, aldus de makers.