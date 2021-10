Prenataal huisbezoek voor kwetsbare zwangeren in de maak

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle gemeenten een ‘prenataal huisbezoek’ door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aanbieden aan zwangeren en hun gezinnen in een kwetsbare situatie. Een nieuwe handreiking schetst hiervoor de kaders.

Om het huisbezoek mogelijk te maken heeft de Tweede Kamer een wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen. Het wetsvoorstel ligt momenteel voor behandeling in de Eerste Kamer. Na inwerkingtreding van de wijziging moeten alle gemeenten in Nederland het huisbezoek vanaf het nieuwe jaar aanbieden.

Voor gemeenten betekent dit in de praktijk dat zij de taak krijgen om preventieve ondersteuning te bieden aan zwangeren in een kwetsbare situatie. Het huisbezoek aan deze aanstaande ouders is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. Hiermee wordt samenwerking gestimuleerd rondom de zorg in de eerste duizend dagen van het leven van een nieuwgeboren kindje.

Handreiking NCJ

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ontwikkelde de handreiking Prenataal Huisbezoek door de JGZ in opdracht van het ministerie van VWS. Aanleiding: ‘Samenwerking tussen onder andere verloskundige zorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en gemeenten is essentieel voor een goede uitvoering van het prenataal huisbezoek.’

De handreiking is dan ook bedoeld als een breed samenwerkingskader voor alle betrokken partijen. Er wordt ingegaan op de individuele rol van de partijen en op de onderlinge samenwerking. Daarnaast schetst het de kaders voor de uitvoering, zonder deze in detail te beschrijven. ‘De lokale diversiteit bepaalt op welke wijze de samenwerking het beste versterkt kan worden. Op gemeentelijk niveau zijn de partijen samen aan zet om uitvoeringsafspraken te maken, aangepast aan de lokale situatie.’

Samenvattingskaart voor gemeenten

De handreiking is bedoeld ter ondersteuning van professionals die de zorg hebben voor zwangeren. Verder biedt het advies handvatten aan gemeenten bij de inkoop van het huisbezoek door jeugdgezondheidszorg. Er is ook een samenvattingskaart voor gemeenten, met daarin hun taken en verantwoordelijkheden. Die beschrijft bijvoorbeeld de regierol voor implementatie en lokale samenwerking. Ook wordt aangeraden om het ontwikkelen van één centrale digitale balie per regio of gemeente te stimuleren of ondersteunen. Zo’n balie maakt het stellen van vragen of vinden van informatie laagdrempelig voor inwoners en professionals.

Tips voor een geslaagd huisbezoek

Het NJC noemt ook verschillende tips voor gemeenten om het huisbezoek te laten slagen. Zo is het aan te raden om goede (inkoop)afspraken te maken met de lokale JGZ-organisaties. Zo kan het werken met gevalideerde methodieken en erkende interventies worden gestimuleerd. En kan er worden gezorgd voor voldoende en passend vervolgaanbod.

Daarnaast pleit de organisatie voor het stimuleren van lokale samenwerking, het ondersteunen van goede registratietools en het benutten van de registratie voor monitoring en beleid.