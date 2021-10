VNG: zoek de samenwerking voor ‘poortfunctie’ kinderopvang

De gemeentelijke samenwerking voor toezicht en handhaving binnen de kinderopvang is voor verbetering vatbaar. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil daaraan bijdragen met een nieuwe handreiking.

Wie als ondernemer een kinderopvangcentrum of gastouderbureau wil beginnen, krijgt te maken met de nieuwe werkwijze: ‘Streng aan de poort’. Hetzelfde geldt voor bestaande ondernemers of gastouders die een wijziging doorgeven, zoals een verhuizing.

Gemeenten werken hiervoor samen met GGD’en. ‘Om de poortfunctie goed te kunnen uitvoeren, bestaat in de praktijk behoefte aan meer samenwerking met collega’s binnen en buiten de gemeente,’ aldus de VNG.

Samenwerken sleutel succes

Volgens de koepelorganisatie is ‘integraal samenwerken’ onmisbaar. Dat geldt niet alleen naar buiten toe, maar ook intern. ‘Ook samenwerking met andere afdelingen binnen de gemeente is essentieel voor een goede uitvoering van de wettelijke taken omtrent toezicht en handhaving in de kinderopvang.’

De handreiking moet helpen een goed netwerk op te bouwen. Zodat de ambtenaar die zich bezighoudt met de kinderopvang ‘zich als een spin in een web voelt en weet welke samenwerkingen belangrijk zijn voor het realiseren van goede opvang.’

De tekst gaat daarbij uit van de (wettelijke) taken die de ambtenaar moet uitvoeren. De VNG werkte hiervoor samen met diverse lokale overheden. Ook is de handreiking bedoeld als bijdrage aan ‘bewustwording van nut en noodzaak van samenwerking’.

Fundament in bijlage

Verschillende bijlagen moeten de ‘spinnen in het web’ op weg helpen richting belangrijke samenwerkingspartners. Zo is er een zelf in te vullen visuele weergave, als fundament voor het netwerk. Een andere bijlage bevat een overzicht van tips, zoals: ‘Weet waar wat te vinden is, maar nog belangrijker; ken de experts.’