Onderhandelingen cao in jeugdzorg vastgelopen

De onderhandelingen voor een nieuwe cao in de jeugdzorg zijn gisteren stukgelopen, melden FNV en CNV Zorg & Welzijn en Jeugdzorg Nederland. Zowel de vakbonden als de branche roepen gemeenten op het extra geld dat ze van het Rijk ontvangen, daadwerkelijk in de jeugdzorg te investeren.

Maandenlang is er onderhandeld tussen de bonden en Jeugdzorg Nederland over een nieuwe cao voor de circa 32.000 medewerkers in de sector. ‘Werkgevers en werknemers hebben gisteravond helaas moeten concluderen dat de looneis en het loonbod te ver uit elkaar liggen om nu verder door te praten,’ meldt Jeugdzorg Nederland. De werkgeversorganisatie spreekt over een ‘zeer onwenselijke situatie’.

Miljarden euro’s

FNV Zorg & Welzijn zegt dat de werkgevers de miljarden euro’s die gemeenten de komende jaren ontvangen vanuit het Rijk ‘niet lijken op te willen eisen’ voor de jeugdzorg. ‘We zijn echt enorm teleurgesteld en met stomheid geslagen,’ aldus FNV-bestuurder FNV Maaike van der Aar.

De vakbonden legden een looneis neer van 2 procent voor 2021, onder de voorwaarde dat er volgend jaar 5 procent bij komt. Dat is geweigerd door de werkgevers. Van der Aar: ‘Werkgevers vrezen een faillissement als ze op onze looneis in zouden gaan en vervolgens geen geld van de gemeente krijgen.’

Niet in zicht

‘Werknemers verdienen een nieuwe cao, maar die is nu niet in zicht,’ aldus Paul van der Linden, voorzitter van de werkgeversdelegatie. De inzet was om met een verhoging van 2 procent, met terugwerkende kracht per 1 januari 2021, de lonen op korte termijn te verbeteren en tijdens de looptijd studieafspraken te maken om de cao beter te laten aansluiten bij de behoeften van werknemers in hun werk-privébalans.

Extra middelen

Ondertussen blijft Jeugdzorg Nederland bij gemeenten ‘aandringen om het extra geld dat ze van het Rijk ontvingen, daadwerkelijk in de jeugdzorg te investeren’. Deze week riep de branche in een brief op de extra middelen in het Gemeentefonds te gebruiken om de jeugdzorgtarieven te verhogen. ‘Waar het ontbreekt aan reële en geïndexeerde tarieven voor jeugdzorgaanbieders, ontstaat een neerwaartse spiraal.’

Gezamenlijk

Jeugdzorg Nederland hoopt ‘dat gemeenten snel inzien dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en dat hogere tarieven nodig zijn om de jeugdzorg te verbeteren, zodat werkgevers en werknemers weer in gesprek kunnen’. Volgens Van der Linden is een goede cao noodzakelijk voor jongeren in nood. ‘Er is te weinig passende hulp beschikbaar en er zijn te weinig professionals om de hulp te kunnen bieden. Uiteindelijk zijn de gezinnen de dupe.’

Acties

Maar volgens Albert Spieseke, bestuurder CNV Zorg & Welzijn, hebben werkgevers geen plan hoe zij nu tot een cao denken te komen. ‘Ze wachten gewoon af welk deel van de miljarden ze van de gemeenten krijgen. Ze ontlopen daarmee hun verantwoordelijkheid als goed werkgever.’ Volgens de vakbonden zijn acties onvermijdelijk. Daarover gaan ze in overleg met hun leden.