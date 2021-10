Raadpleeg de laatste Schulden Monitor van BKR

De laatste editie van de Schulden Monitor, een statistisch rapport van Stichting BKR, geeft inzicht in het financiële welzijn van Nederland. Hoeveel mensen hebben hoeveel krediet? Hoeveel betalingsproblemen zijn er? In welke regio’s wonen de meeste mensen met een schuldregeling? Deze en vele andere vragen worden in de Schulden Monitor beantwoord.

De Schulden Monitor verschijnt dit jaar voor de tweede keer. Aan de hand van de laatste gegevens, over 2020, wordt het makkelijker trends en ontwikkelingen ten opzichte van 2019 te herkennen. Het effect van de coronacrisis valt mee. Wel is duidelijk dat eerder ingezette trends ‘gewoon’ doorzetten. Het aantal Nederlanders met een consumptief krediet bijvoorbeeld nam met 0,6 miljoen mensen af tot 8,8 miljoen. Zij hadden 10,6 miljoen euro aan consumptieve kredieten, bijna een miljoen euro minder dan het jaar ervoor.

Jongeren in de problemen

In de nieuwe Schulden Monitor is ruim aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van private leasecontracten. Jongeren staan ook in de kijker maar niet direct positief: in de leeftijd tot 25 jaar neemt het aantal betalingsprobleem toe. Het totaal aantal Nederlanders met een betalingsprobleem loopt juist terug, dus de jongeren zijn in dit kader een groep om in de gaten te houden. Eind 2019 waren er 32.000 jongeren met betalingsproblemen, eind 2020 is dit aantal met 2000 gestegen naar 34.000. De leeftijdsgroep met de meeste betalingsproblemen is en blijft vooralsnog de categorie 41-50 jaar.

Daling betalingsproblemen

De daling in het totaal aantal betalingsproblemen zette in 2020 in. Jarenlang was het aantal tamelijk stabiel rond de 700.000 mensen. Eind 2020 daalde dat naar ruim 657.000 Nederlanders. De kans op recidive nam echter toe: Het aantal mensen dat na het oplossen van eerdere betalingsproblemen toch opnieuw in de problemen kwam, steeg. Binnen zes maanden na het oplossen van een betalingsprobleem, heeft 18,7% toch opnieuw financiële problemen. En wie eerder een betalingsachterstand had, heeft een grotere kans opnieuw in de problemen te komen.

Zuiver en snel registreren

Het hoofddoel van Stichting BKR is en blijft het bevorderen van het financieel welzijn van Nederland. Het goed afwegen van zaken door kredietaanbieders is dan belangrijk. Dat is mogelijk op basis van de data van Stichting BKR. Het ligt voor de hand dat dit het beste gaat als deze data zo veel mogelijk up-to-date, zuiver en volledig is. In de Schulden Monitor breekt Stichting BKR daarom een lans voor het opnemen van data over studiefinanciering en -schulden, verschillende vormen van private lease en de grootste lening die de meeste Nederlanders ooit aangaan: hypotheken.

Ook het koppelen van persoonsgegevens aan het BSN (Burger Service Nummer) kan helpen om de data zuiver te houden. Maar eerst en vooral geeft de Schulden Monitor een overzicht van het financiële wel en wee van Nederland. Zo actueel als mogelijk.