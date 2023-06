Na schuldhulptraject een kortere BKR-registratie

Eindhoven verkort de registratietermijn bij stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) van 5 jaar naar 6 maanden, voor inwoners die hun schuldhulptraject succesvol afronden. De gemeente volgt hiermee het voorbeeld van andere steden.

De regeling gaat in op 1 september 2023 en geldt voor mensen die het lukt een schuldhulptraject met succes te voltooien. Ook inwoners die al uit de schulden zijn, maar nog wel te maken hebben met de BKR-registratie van 5 jaar, vallen onder de regeling. Dat zal voor een aantal mensen betekenen dat hun registratie per direct komt te vervallen, zo schrijft de gemeente.

Een BKR-registratie is bedoeld als bescherming voor inwoners, zodat ze niet dieper in de schulden raken. In de praktijk kan de registratie juist tegen hen werken. Zo hechten bijvoorbeeld banken veel waarde aan dit type registratie. Wie geregistreerd staat bij BKR, kan bijvoorbeeld geen hypotheek krijgen of een lening voor een bedrijf aanvragen.

‘Termijn is disproportioneel’

Eindhoven hoopt dat inwoners met problematische schulden door de verkorte BKR-registratie sneller bij de gemeente aankloppen voor schuldhulp. Wethouder Saskia Lammers van Armoede: ‘Je wilt bovendien dat mensen na afronding van hun traject snel weer in de positie zijn om de volledige controle over hun eigen leven terug te krijgen. Een registratie bij de BKR kan daarbij belemmerend werken.’ Lammers staat daarom niet langer achter de lange registratietermijn: ‘Ik vind vijf jaar disproportioneel en we zullen de stichting BKR laten weten dat we hieraan niet langer meewerken’. Ook het college van B&W vindt de huidige termijn te lang, zo schrijven ze in de bijhorende raadsbrief.

Meer gemeenten verkorten BKR-registratie

Andere steden gingen Eindhoven al voor. ‘Er zijn meerdere grote gemeenten die de BKR-registratie verkorten van vijf jaar naar zes maanden na het succesvol afronden van een schuldhulptraject,’ aldus wethouder Lammers. ‘Dat vormde voor ons mede de aanzet dit ook te doen.’

Zo geldt sinds 1 januari 2023 voor inwoners van Tilburg die het schuldhulptraject succesvol hebben afgerond nog maar een BKR-registratie van 6 maanden. Ook de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht startten hier eerder al mee. Almere is er mee bezig, net als Arnhem. Ook gaat de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) de BKR-registratie verkorten van inwoners ‘die met goed gevolg een minnelijke schuldregeling hebben doorlopen’. De SDD is de sociale dienst in de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.