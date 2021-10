Coronamonument: gemeenten hebben er een of maken plannen

In verschillende gemeenten verrijzen ze: monumenten ter nagedachtenis van de coronapandemie. Een monument om stil te staan bij de afgelopen periode en om samen vooruit te kijken naar de toekomst.

Symbool voor veerkracht

Rotterdam startte recent de campagne ‘Rotterdam. Sterker door alle Rotterdammers’. In het centrum van de stad staan drie zeecontainers met daarop 123.000 namen van Rotterdammers. De containers staan er om alle inwoners te bedanken, hen een hart onder de riem te steken en om de vele mooie initiatieven in coronatijd te eren.

‘In maart 2020 veranderde alles en moest ineens alles anders. Dat ging met vallen en opstaan. Met verlies en verdriet. En soms ook onder protest. Anderhalf jaar later toont Rotterdam zijn ware mentaliteit: samen zijn we sterker doorgegaan, opgeveerd uit de crisis. Samen met de partners in de stad, de instellingen, (horeca)ondernemers, leraren, het verplegend personeel en natuurlijk alle andere Rotterdammers. Daarom is deze campagne bewust opgezet voor en door Rotterdammers.’

Win- en posteractie

Aan de containers is ook een winactie gekoppeld. Wie een wandeling langs de containers maakt, zijn of haar naam zoekt en daarvan een foto deelt op social media met de hashtag #RotterdamSterkerDoor maakt kans op een Rotterdampas. Met de pas kunnen de winnaars de stad ‘opnieuw ontdekken en alle mooie plekken bezoeken die in coronatijd de deuren hebben moeten sluiten’. Ook startte de gemeente recent een online posteractie. Via RotterdamSterkerDoor.nl kun je een ander bedanken of in het zonnetje te zetten.

Herinneringsplekken en -bijeenkomsten

Ook in Zwartewaterland richten ze zogenoemde coronaherinneringsplekken op en komen er herdenkingsbijeenkomsten. De gemeente is hard getroffen door corona. Mogelijkheid en tijd om afscheid te nemen van dierbaren was beperkt, aldus burgemeester Eddy Bilder. Wie iemand verloor, verdient steun, aldus de gemeente. ‘Coronamonumenten en –bijeenkomsten kunnen hierbij helpen.’ De burgemeester vraagt”hierbij inwoners om hun mening: ‘Wij roepen bewoners op om mee te denken over de bijeenkomsten én over het coronamonument. Hoe moet dat er uitzien? En wat is een geschikte locatie?’

De gemeente wil in de drie kernen een herinneringsplek inrichten. Bilder geeft alvast een voorzet. ‘Denk hierbij aan een herdenkingsbank, een herinneringsteken of een monument. Maar iets anders in de openbare ruimte kan ook. Een speciaal ingerichte plek, waar mensen hun geliefden kunnen gedenken, waar zij naartoe kunnen gaan om herinneringen op te halen en troost te vinden.’ Bewoners met ideeën voor een herinneringsplek en bijeenkomst kunnen zich via mail bij de gemeente melden.

Video over gevolgen corona

De gemeente Nunspeet maakte een video samen met RTV Nunspeet om stil te staan bij de betekenis van de pandemie voor de lokale bevolking. Inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen werkten mee aan de productie. Daarnaast maakte de gemeente een plek om te herdenken. In het Oranjepark staat een sokkel met daarop een beeld van twee handen, gegoten in brons. De ene hand ondersteunt de andere. Het beeld staat symbolen voor zaken als het tekort aan handen in de zorg en eenzaamheid. Op de sokkel staan woorden als anderhalve meter, stil, eenzaam, thuiswerken, troost en samen en er staan twee bankjes omheen.