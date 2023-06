Harde deadlines jeugdzorg voor kabinet vanuit Tweede Kamer

Een Kamermeerderheid stelt het kabinet harde deadlines om verbeteringen in de jeugdzorg door te voeren. In juli volgend jaar moet de verplichting tot regionale en landelijke inkoop van (hoog) specialistische zorg wettelijk van kracht zijn, willen zowel coalitie als oppositie in de Tweede Kamer. Het gaat om bijvoorbeeld de zorg voor kinderen met suïcidale gedachten, zware depressie of een ernstige eetstoornis.

De Tweede Kamer debatteerde gisteren met staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) over de hervormingen in de jeugdzorg. De Kamerleden zijn nog niet gerust op de juiste en tijdige uitvoering van de hervormingen en doen suggesties voor verbeteringen. In april gaven ze al aan dat hun geduld op is vanwege het uitblijven van concrete maatregelen in de jeugdzorg.

Drie prioriteiten

De Kamer maant het kabinet niet alleen tot spoed, maar stelde tegelijkertijd drie prioriteiten bij de vernieuwingen in de jeugdzorg. Allereerst is dat het beter organiseren van de specialistische hulp voor de meest kwetsbare kinderen.

Ten tweede de jeugdhulpplicht en de reikwijdtediscussie. In de wet moet worden beschreven wanneer er eigenlijk sprake is van een jeugdhulpplicht van gemeenten. Zodat zij weten wanneer zij inderdaad aan zet zijn, maar ook wanneer dat in potentie niet aan de orde is.

De derde prioriteit is dat hulp niet meer geïsoleerd, maar integraal wordt geboden.

Marktwerking

Per juli 2024 moet ook de wet ingaan die de negatieve kanten van marktwerking voorkomt, zoals excessieve winstuitkeringen. Vanaf begin volgend jaar moeten gemeenten bovendien worden verplicht reële tarieven te betalen voor de jeugdzorg. Een motie die het kabinet hiertoe oproept, een initiatief van PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis, is Kamerbreed ondertekend.

Kanttekeningen

Van Ooijen snapt de wens tot versnelling en deelt die ook. ‘Ik zal alles op alles zetten om de data in de motie te halen,’ zei hij. Wel plaatste hij een aantal kanttekeningen. Aanpassingen van wetten moeten zorgvuldig gebeuren en de aangepaste wetten moeten uitvoerbaar zijn. ‘Ze moeten ook echt kinderen en ouders gaan helpen,’ benadrukte Van Ooijen. Maar hij beloofde ‘met gezwinde spoed’ aan de slag te gaan.

Game changer

Van Ooijen noemt het recent gesloten akkoord, een ‘game changer die de jeugdzorg nodig heeft’. De koers die is vastgelegd, wordt volgens hem breed gedragen. ‘Nu we concreet zijn geworden, kunnen we sneller de uitvoering in,’ zei Van Ooijen. In het akkoord, de hervormingsagenda jeugd, hebben het Rijk, gemeenten, zorgaanbieders en zorgmedewerker afspraken gemaakt over verbeteringen en besparingen in de jeugdzorg.

Bezuiniging

Een deel van de Kamer vreest desondanks dat jongeren en kinderen met acute en zware problemen te laat hulp krijgen. Volgens Van Ooijen worden nu al maatregelen genomen, maar ‘die hebben nog niet altijd het beoogde effect. Op het best van ons kunnen, maken we het elke dag een beetje beter.’ Van het schrappen van de structurele bezuiniging van 511 miljoen euro wil de staatssecretaris nog niets weten. ‘Als de hervormingsagenda is afgerond, pakken we de invulling van die 511 miljoen op.’