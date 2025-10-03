Tweede Kamer wil geen invoering eigen bijdrage jeugdzorg

Gemeente.nu

De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen het invoeren van een eigen bijdrage in de jeugdzorg. Hoewel het demissionaire kabinet bezig was met de voorbereidingen voor deze maatregel, is op initiatief van Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA) een motie aangenomen die het kabinet verzoekt de invoering stop te zetten. Alleen PVV en VVD stemden tegen deze oproep.

De indieners van de motie stellen dat een eigen bijdrage niet in lijn is met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, waarin staat dat kinderen nooit noodzakelijke zorg mogen worden onthouden als ouders dat niet kunnen betalen. Zij waarschuwen dat financiële drempels ertoe kunnen leiden dat mensen zorg mijden of te laat hulp zoeken, waardoor de uiteindelijke zorgvragen zwaarder en duurder uitvallen.

Daarnaast verwijzen de indieners naar het negatieve voorbeeld uit de geestelijke gezondheidszorg, waar invoering van een eigen bijdrage in het verleden “desastreus” bleek en daarom werd teruggedraaid. Het kabinet betoogde dat de maatregel bedoeld was om de sterk toegenomen vraag naar jeugdzorg en de daarmee gepaard gaande kosten terug te dringen, maar jeugdorganisaties waarschuwden juist voor negatieve gevolgen.

Een motie over het schrappen van de geplande bezuinigingen in de jeugdzorg haalde het niet. Een motie over het voorkomen van jeugdbeschermingsmaatregelen in situaties waarin die weinig effect zullen hebben werd wel aangenomen.

