Kamer wil extra AED’s in arme wijken

door

AED

De Tweede Kamer stelt extra geld beschikbaar voor het plaatsen van defibrillators (AED’s) in wijken waar deze apparaten nog ontbreken.

Een amendement van GroenLinks-PvdA en ChristenUnie krijgt steun van de coalitie, zo meldt GroenLinks-PvdA na berichtgeving van RTL Nieuws.

Voor de maatregel wordt in eerste instantie 500.000 euro vrijgemaakt. Later kan daar mogelijk nog eens 1 miljoen euro bijkomen.

Automatische externe defibrillators vergroten de overlevingskans bij een hartstilstand. Via het oproepsysteem HartslagNu krijgen burgerhulpverleners een melding wanneer in hun omgeving iemand een hartstilstand krijgt. Zij kunnen vervolgens snel hulp verlenen en een AED inzetten.

Volgens de initiatiefnemers zijn er echter nog veel plekken waar deze apparaten ontbreken. Met name in wijken met een lager inkomen zijn er relatief weinig AED’s beschikbaar. De Kamerleden Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) spreken in dat verband van zogenoemde “witte vlekken”.

HartslagNu

Het extra budget is bedoeld om meer gemeenten aan te sluiten op het netwerk van HartslagNu en om AED’s te plaatsen op locaties waar ze nog niet beschikbaar zijn. Daarnaast wordt een deel van het geld ingezet voor het werven van burgerhulpverleners.

Volgens Bushoff en Bikker zijn juist in kwetsbare wijken minder vrijwilligers beschikbaar om hulp te bieden bij een hartstilstand. Met de extra middelen hopen de initiatiefnemers zowel het aantal AED’s als het aantal burgerhulpverleners in deze gebieden te vergroten.

