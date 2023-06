Meer mensen met hoger inkomen vragen schuldhulp

In 2022 meldden zich meer mensen met modale en bovenmodale inkomens voor schuldhulpverlening. Dit schrijft branchevereniging NVVK in hun jaarverslag. De stijging wordt toegeschreven aan de hoge energieprijzen en stijgende inflatie. De vereniging noemt het positief dat ook hogere inkomens de weg naar schuldhulp bij de gemeente vinden.

Uit het jaarverslag over 2022 blijkt dat er vaker inwoners aan de loketten kwamen met een hoger inkomen. Het aantal hulpvragers met een inkomen in de categorie ‘modaal of bovenmodaal’ steeg namelijk van 33 procent naar 43, met dank aan de energiecrisis en de inflatie. Deze groep weet hierbij de schuldhulpverlening bij gemeenten te vinden, zo schrijft de NVVK.



‘Het is enerzijds verontrustend dat mensen onvoldoende buffer hebben om tegenslagen in hun leven (zoals hogere energielasten door een oorlog) op te vangen. Anderzijds is het positief dat een deel van hen de weg naar de financiële hulpverlening wist te vinden. Voor deze groepen is de gemeente namelijk niet de eerste instantie waar ze aan denken bij financiële problemen.’ De NVVK trok eerder deze maand nog aan de bel over te grote lokale verschillen bij schuldhulp door gemeenten.

Meer ondernemers

Ook werden er meer kleine ondernemers en zzp’ers geholpen. In 2022 steeg het aantal schuldregelingen voor ondernemers van 2186 naar 3447. Volgens de NVVK kampen veel kleine ondernemers met uitgestelde coronavorderingen en telt de energiecrisis en bijhorende hoge enerierekening hierbij op.

Saneringskrediet

Bij schuldregelingen waar schulden gesaneerd moeten worden, kiezen hulpverleners in 65 procent van de gevallen voor een saneringskrediet. Hierbij wordt een deel van de schuld afgekocht en dat geeft sneller perspectief voor hulpvragers.

Minister Schouten van Armoedebeleid meldde recent nog dat de duur van schuldhulpverleningstrajecten bij gemeenten wordt verkort tot anderhalf jaar en de drempel naar gemeentelijke hulp wordt verlaagd. De minister wil een snellere aflossing van schulden onder andere bereiken door alle gemeenten zo’n saneringskrediet te laten inzetten. In zo’n geval neemt de gemeente de schulden over van schuldeisers.

Het kabinet stelde in 2021 een Waarborgfonds in dat het risico voor gemeenten bij het afgeven van deze kredieten afdekt. Bij ongeveer driekwart van de gemeenten kunnen deze kredieten ingezet worden.

Meer betaalregelingen

Het aantal schuldregelingen daalde overigens. In het coronajaar 2021 meldden zich namelijk minder mensen voor schuldhulp. Ook waren de coronabeperkingen in 2022 nog van invloed op het aantal tot stand gekomen schuldregelingen. Het aantal betaalregelingen, waarbij schulden volledig worden terugbetaald, steeg van 1034 naar 1404. ‘Een trend die sterker kan worden naarmate vroegsignalering effectiever wordt,’ aldus de NVVK.

Het gemiddelde bedrag aan schulden daalde iets. In 2021 was dit nog 42.662 euro, in 2022 kwam het bedrag uit op 40.170 euro.