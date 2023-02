Gemeentelijk schuldhulptraject verkort naar anderhalf jaar

De duur van schuldhulpverleningstrajecten bij gemeenten wordt verkort tot anderhalf jaar en de drempel naar gemeentelijke hulp wordt verlaagd. Dat meldt minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

De minister wil zo bereiken dat meer mensen hulp krijgen en dat zij sneller van hun schulden af zijn, zo meldt ze in een brief aan de Tweede kamer. Eind vorig jaar werd al bekend dat de minister extra geld uittrok in de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden.

Schuldhulptraject duurt te lang

Nu is het nog zo dat mensen vaak lang doorlopen met schulden voordat zij aan de bel trekken. Vervolgens duurt het nog drie jaar voordat zij een schuldhulptraject hebben doorlopen. ‘Tijdens deze periode moeten zij lange tijd van het absolute minimum zien rond te komen. Dat trekt een zware wissel op mensen, waardoor velen het traject niet volhouden en de financiële problemen juist groter worden. Ik wil dat we er eerder bij zijn bij geldzorgen en dat mensen zo snel mogelijk weer verder kunnen met hun leven,’ aldus minister Schouten.

Duur schuldhulp verkort

De duur van schuldhulpverleningstrajecten bij gemeenten wordt daarom verkort tot anderhalf jaar. Vorige maand besloot de Tweede Kamer ook om de periode voor wettelijke schuldsanering te verkorten naar deze termijn. Schuldsanering bij de rechter is aan de orde als het afspreken van een regeling via de gemeente niet lukt.

Saneringskredieten

De minister wil een snellere aflossing van schulden onder andere bereiken door alle gemeenten saneringskredieten te laten inzetten. In zo’n geval neemt de gemeente de schulden over van schuldeisers. Het kabinet stelde in 2021 een Waarborgfonds in dat het risico voor gemeenten bij het afgeven van deze kredieten afdekt. Bij ongeveer driekwart van de gemeenten kunnen deze kredieten ingezet worden.

Bereik en toegang schuldhulp vergroten

De minister wil samen met gemeenten en belangrijke stakeholders plannen maken om het bereik en de toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulp drastisch te vergroten. ‘Zo gaan we kijken naar het verbeteren van de digitale infrastructuur en gegevensuitwisseling, zodat schuldhulpverlening kan versnellen en verbeteren,’ zo schrijf Schouten.



Ook wil ze mensen met problematische schulden die bij de overheid bekend zijn proactief benaderen voor hulp, zoals de groep mensen die in de CAK wanbetalersregeling zit.

Extra middelen voor vroegsignalering

Het kabinet heeft vorig jaar al structureel veertig miljoen euro vrijgemaakt voor onder meer betere vroegsignalering van schulden door gemeenten. Hierbij krijgt de gemeente van energieleveranciers, zorgverzekeraars, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven informatie over betalingsachterstanden van klanten. Gemeenten kunnen zo vervolgens hulp aanbieden met deze extra middelen.