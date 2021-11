Nieuwe handreiking: hoe organiseer je logeerzorg voor ouderen

Wat is er nodig om logeerzorg te organiseren? Welke partijen betrek je en met welke afspraken? En: wie financiert het eigenlijk? Allemaal vragen die om de hoek komen bij logeerzorg. Deze handreiking van VNG biedt de helpende hand.

Logeerzorg is een vorm van respijtzorg, dus vervangende mantelzorg. Mensen die intensief verzorging nodig hebben of ondersteuning, verblijven hierbij tijdelijk ergens anders. Denk bijvoorbeeld aan iemand met beginnende dementie of een ggz-cliënt. Door de inzet van logeerzorg worden hun mantelzorgers voor even ontlast.

Antwoord op de meest gestelde vragen

De nieuwe handreiking Logeerzorg van de VNG geeft gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp. De handreiking richt zich op (niet acute) logeerzorg voor ouderen (en hun mantelzorger, hoofdzakelijk vanuit de Wmo), maar heeft ook raakvlakken met de zorg vanuit de Wlz en Zvw, aldus de koepelorganisatie.

Inspiratiedocument en hulpmiddel

Het document geeft praktijkvoorbeelden en brengt de mogelijkheden om mensen te laten logeren in kaart. De VNG noemt het ‘een inspiratiedocument en hulpmiddel, dat is gevormd door ervaringen van andere gemeenten’. De handreiking bevat veel praktische informatie, zoals een routekaart, vragen en antwoorden, voorbeelden en tips uit de praktijk. Ook is te lezen welke vormen van logeerzorg er zijn, welke stappen je moet zetten om ermee te beginnen en wat de randvoorwaarden zijn voor financiering.