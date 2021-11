Al 300 gemeenten hebben een lokaal preventieakkoord

Veel gemeenten zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan om afspraken te maken met lokale partners om roken, alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen, meldt de VNG. Inmiddels zijn er 300 gemeenten die een lokaal preventieakkoord hebben.

Aandacht voor preventie staat lokaal hoog op de agenda, aldus de koepelorganisatie. ‘Dat zoveel gemeenten meedoen, laat zien dat ze er werk van willen maken.’

Gezondheidsverschillen lokaal terugdringen

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin hebben zeventig partijen afspraken vastgelegd om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Om de doelstelling voor een gezonder Nederland te bereiken, is lokale inzet van belang. Met zo’n plaatselijke overeenkomst kunnen gemeenten samen met lokale partners afspraken maken over de inzet op gezondheidspreventie en de gezondheidsverschillen binnen de gemeente terugdringen.

Maatwerk leidt tot diversiteit

Een lokaal preventieakkoord is maatwerk. Elke gemeente vult dit zelf in, aldus de koepelorganisatie. Dat zie je terug in de diversiteit aan lokale preventieakkoorden. ‘Een aantal gemeenten heeft ervoor gekozen het sportakkoord te combineren met een preventieakkoord. Andere gemeenten hebben bijvoorbeeld ingezet op een specifieke doelgroep, zoals mbo’ers of vitale werknemers. Daarbij zijn de thema’s alcohol of roken soms breder getrokken naar middelengebruik. Ook worden thema’s toegevoegd als mentale weerbaarheid en eenzaamheid.’

Ondersteuningsbudget

Nog geen lokaal preventieakkoord? Tot 1 januari 2022 is er ondersteuningsbudget om aan de slag te gaan met het opstellen van een dergelijk akkoord, bijvoorbeeld voor het aanstellen van een zogenoemde preventieformateur of procesbegeleider. Met een nieuw preventieakkoord kun je nog uitvoeringsbudget aanvragen tot 2023. Inspiratie nodig? De koepelorganisatie zette verschillende praktijkvoorbeelden op rij in hun kennisbank.