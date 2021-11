Mantelzorgers vaak overgeslagen bij cliëntondersteuning

Inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag kunnen via hun gemeente in veel gevallen gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Mantelzorgers kunnen dit ook, maar worden hiervoor vaak als doelgroep vergeten. Terwijl cliëntondersteuning juíst voor hen van meerwaarde kan zijn, aldus kennisinstituut Movisie.

Deze week is het de beurt aan de Dag van de Mantelzorg en worden op verschillende plekken mantelzorgers in het zonnetje gezet. Een goed moment om extra aandacht te vragen voor dit onderwerp. Want de groep mantelzorgers lijkt buiten de boot te vallen als het gaat over cliëntondersteuning, aldus het instituut.

Mantelzorgers vaak vergeten

Een cliëntondersteuner geeft informatie en advies, denkt aan het belang van de betreffende inwoner en gaat soms mee naar een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente. Bij het versterken van cliëntondersteuning krijgen verschillende groepen inwoners extra aandacht. Maar mantelzorgers worden hierbij nog te vaak over het hoofd gezien. Joost de Haan, projectleider bij Movisie: ‘Door de jaren heen richten gemeenten zich steeds meer op specifieke doelgroepen inwoners. Helaas worden mantelzorgers hier vaak niet toe gerekend, terwijl cliëntondersteuning juist voor hen meerwaarde kan opleveren.’

Mantelzorgers nemen immers veel verschillende soorten zorgtaken op zich. Daarnaast is de zorg die zij geven aan hun naasten in toenemende mate complexer en langduriger van aard. Het gevolg is dat overbelasting op de loer ligt. Daarom is het van belang dat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor onafhankelijke cliëntondersteuning in hun gemeente.

Draagkracht versus draaglast

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan volgens het kennisinstituut een belangrijke rol vervullen in het vinden van de balans tussen draagkracht en draaglast bij een mantelzorger. Dit begint bij een verhelderend vraaggesprek met de mantelzorger. ‘Zo’n gesprek helpt de mantelzorger om de eigen latente vragen te verkennen en uiteindelijk te formuleren. Daarnaast kan de cliëntondersteuner mogelijke oplossingen van problemen op een rijtje zetten. Dit vermindert stress en creëert rust en overzicht. Ook kan hulp bij het voorbereiden van een keukentafelgesprek en het zoeken naar een passende zorgaanbieder verlichting geven van de draaglast.’

Bekendheid is essentieel

De bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning is daarbij voor mantelzorgers essentieel. Dit onderwerp zou dan ook best hoger op de agenda mogen komen bij gemeenten en professionals in het sociaal domein. ’Professionals kunnen de mantelzorgers die zij in hun dagelijks werk tegenkomen doorverwijzen naar een cliëntondersteuner. Zo kunnen die de mantelzorgers de erkenning en aandacht geven die zij verdienen.’