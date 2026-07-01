Noodfonds Energie helpt naar verwachting 500.000 huishoudens deze winter

Het kabinet stelt € 193 miljoen beschikbaar voor het Noodfonds Energie om huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening te ondersteunen. Naar verwachting kunnen deze winter ongeveer 500.000 huishoudens gebruikmaken van het fonds, aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren.

Minister Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Het kabinet wil het Noodfonds nog dit jaar openen.

Het Noodfonds Energie is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Op de langere termijn blijft het kabinet inzetten op energiebesparing en het verduurzamen van woningen, zodat huishoudens minder kwetsbaar worden voor schommelingen in de energieprijzen.

Ruimere ondersteuning

Het Noodfonds blijft na de opening minimaal vier maanden beschikbaar. Anders dan in voorgaande jaren sluit het fonds niet zodra het beschikbare budget is uitgeput. Er is voldoende geld gereserveerd, zodat iedereen die aan de voorwaarden voldoet en een aanvraag indient, ondersteuning kan ontvangen. Om de regeling zo toegankelijk mogelijk te maken, kunnen aanvragen zowel digitaal als op papier worden ingediend.

Voorwaarden

Huishoudens kunnen een aanvraag indienen wanneer zij een laag inkomen hebben in combinatie met hoge energiekosten. Het kabinet gaat uit van dezelfde doelgroep als bij het eerdere Tijdelijk Noodfonds Energie.

De regeling geldt voor:

huishoudens met een bruto-inkomen tot 130% van het sociaal minimum én energiekosten van minimaal 8% van het inkomen;

huishoudens met een bruto-inkomen tussen 130% en 200% van het sociaal minimum én energiekosten van minimaal 10% van het inkomen.

De energiequote is het deel van het inkomen dat aan energiekosten wordt besteed.Het Noodfonds vergoedt de helft van de energiekosten die boven de geldende grens van 8% of 10% uitkomen.

Rekenvoorbeeld

Een alleenstaande met een bruto-inkomen van € 2.000 per maand (112% van het sociaal minimum) betaalt € 200 per maand aan energiekosten. Dat is 10% van het inkomen.

Omdat de grens voor deze inkomensgroep 8% is, valt € 40 boven de energiequote. Het Noodfonds vergoedt hiervan de helft: € 20 per maand. Op jaarbasis bedraagt de tegemoetkoming € 240.

Caribisch Nederland

Het Noodfonds Energie is bedoeld voor huishoudens in Europees Nederland. Voor huishoudens in Caribisch Nederland wordt de bestaande energietoelage uitgebreid.

Vervolg

De komende maanden werkt het kabinet samen met betrokken partijen aan de verdere uitwerking van het fonds. De uitvoering wordt naar verwachting ondergebracht bij de stichting Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE). Het kabinet spreekt zijn waardering uit voor TNE, Energie-Nederland en de energieleveranciers, die gezamenlijk werken aan een regeling waarmee veel huishoudens de winter beter kunnen doorkomen.

In september informeert minister Vijlbrief de Tweede Kamer opnieuw over de voortgang. Dan wordt onder meer bekendgemaakt wanneer het Noodfonds opent en hoe inwoners hierover worden geïnformeerd.