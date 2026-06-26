Gratis openbaar vervoer voor alle Limburgers met een minimuminkomen

Alle Limburgers met een inkomen tot 100 procent van het sociaal minimum kunnen binnenkort gratis gebruikmaken van het regionale openbaar vervoer tijdens de daluren en in het weekend. Vanaf 14 juli kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen via een nieuw digitaal loket. Volgens de provincie Limburg en vervoerder Arriva is Limburg de eerste provincie waar deze regeling voor alle minima beschikbaar is.

De regeling Dal Vrij Limburg ging vorig jaar van start en was aanvankelijk alleen bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering. In het eerste jaar werden bijna 27.000 ov-passen aangevraagd en maakten deelnemers samen 2,4 miljoen reizen.

Met de uitbreiding komt de regeling ook beschikbaar voor inwoners met een vergelijkbaar inkomen die geen bijstandsuitkering ontvangen. Uit een evaluatie blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers minstens één keer per week gebruikmaakt van bus of trein. Daarnaast gaf ruim een kwart aan vóór deelname helemaal geen gebruik te hebben gemaakt van het openbaar vervoer.

Om de aanvraagprocedure te testen opent het digitale loket op 29 juni eerst voor inwoners van de gemeente Maastricht. Vanaf 14 juli kunnen alle in aanmerking komende Limburgers een aanvraag indienen. Een gespecialiseerd bedrijf controleert via een digitale inkomenstoets of aan de voorwaarden wordt voldaan. De provincie en Arriva benadrukken dat zij geen inzage krijgen in de inkomensgegevens van aanvragers.

Bikker-gelden

De provincie verwacht dat ongeveer 60.000 inwoners voor de regeling in aanmerking komen. De jaarlijkse kosten bedragen circa 4,5 miljoen euro en worden betaald uit de zogenoemde Bikker-gelden, die beschikbaar zijn gesteld om het regionale openbaar vervoer te versterken. De gratis dalurenpas is geldig in de bussen en treinen van Arriva.

Volgens de provincie en Arriva draagt de regeling bij aan de maatschappelijke participatie van mensen met een laag inkomen. Gebruikers geven aan dat zij dankzij de ov-pas eenvoudiger familie en vrienden kunnen bezoeken, zorgafspraken kunnen nakomen en gemakkelijker kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

Ook andere provincies experimenteren met vergelijkbare regelingen. Zo loopt in Zuid-Holland een proef voor minima en kunnen kinderen in Noord-Holland, Utrecht en verschillende grote steden al gratis met het openbaar vervoer reizen.