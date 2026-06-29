Kabinet investeert in toekomstbestendige sport: wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten spelen een centrale rol in het sport- en beweegbeleid van het kabinet. Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) informeerde de Tweede Kamer over de voortgang van het sport- en beweegbeleid. Het kabinet wil bouwen aan de gezondste generatie ooit — en gemeenten zijn daarin onmisbare partners.

Slechts 47 procent van de Nederlandse bevolking voldoet aan de beweegrichtlijnen. Vooral jongeren (12-17 jaar) en ouderen (65+) blijven achter: slechts 41 procent van deze groepen beweegt voldoende. Reden genoeg voor het kabinet om te investeren in toegankelijke sport- en beweegmogelijkheden — dichtbij, slim georganiseerd en veilig.

Financiën: duidelijkheid per 2027

De huidige financieringsregelingen voor gemeenten — de Brede SPUK en de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) — lopen eind 2026 af. Vanaf 2027 staat er 83 miljoen euro op de begroting voor de BRC en 174 miljoen euro voor de SPUK Stimulering Sport. Via welk instrument gemeenten dit geld ontvangen, wordt nog besloten. Minister Sterk informeert de Kamer hierover in het najaar.

Sport- en beweegloketten

Een belangrijke ontwikkeling voor gemeenten is de uitrol van sport- en beweegloketten. NOC*NSF verwacht dat eind 2026 in 85 tot 90 procent van de gemeenten zo’n loket actief of in ontwikkeling is. Hier kunnen sportclubs terecht met hulpvragen over bestuur, vrijwilligers, accommodaties, verduurzaming en sociale veiligheid. Vanaf 2027 wordt ingezet op een landelijk dekkend netwerk met betere vindbaarheid en een kwaliteitszorgsysteem.

Ruimte voor sport in de Omgevingswet

Gemeenten krijgen ook ondersteuning bij ruimtelijke afwegingen. Kenniscentrum Sport & Bewegen, Platform31 en Urhahn ontwikkelen een handleiding om gemeenten te helpen ruimte voor sport, bewegen en spelen te realiseren via de Omgevingswet. Daarnaast wordt een nationale ontwerprichtlijn ontwikkeld voor de gewenste hoeveelheid en nabijheid van sportaccommodaties.

Sociale veiligheid vraagt aandacht

Uit nieuw prevalentieonderzoek blijkt dat ruim één op de drie sporters van 16 jaar en ouder grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren binnen de sportvereniging. Meer dan de helft meldde dit niet. Het kabinet ondersteunt de sportsector met gedragscodes, vertrouwenscontactpersonen en een wetsvoorstel voor een onafhankelijk integriteitscentrum — ook hier hebben gemeenten een signalerende en faciliterende rol.

Bron: Voorjaarsbrief CD Sport en Bewegen 2026, minister Mirjam Sterk (VWS).