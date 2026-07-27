Sportfinanciering vanaf 2027: één regeling in plaats van twee

Gemeenten krijgen meer duidelijkheid over de financiering van sport en bewegen. Het ministerie van VWS voegt de SPUK Stimulering Sport en de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) samen tot één regeling voor de jaren 2027 tot en met 2029. Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeente.nu berichtte eind juni over de voortgangsbrief over het sport- en beweegbeleid. Daarin stonden de bedragen voor 2027 al genoemd, maar was nog niet besloten via welk instrument gemeenten die middelen zouden ontvangen. Dat is nu bekend.

Financiën: 257 miljoen euro voor drie jaar

Voor de nieuwe regeling is in totaal 257 miljoen euro beschikbaar, inclusief uitvoeringskosten. Daarvan komt 83 miljoen euro uit de BRC-middelen en 174 miljoen euro uit de SPUK Stimulering Sport. Ter vergelijking: de rijksbijdrage voor de BRC bedroeg in 2026 86,5 miljoen euro en het budget van de huidige SPUK Stimulering Sport 177 miljoen euro. De exacte bedragen worden op Prinsjesdag bekendgemaakt in de Miljoenennota.

Door de middelen samen te voegen kunnen gemeenten de uitgaven gezamenlijk verantwoorden, en niet langer via twee afzonderlijke regelingen. Volgens VWS is de samenvoeging ook een aanzet om bemensing en infrastructuur op lokaal niveau sterker met elkaar te verweven.

Bevoorschotting gaat ambtshalve

Gemeenten hoeven geen aanvraag in te dienen: het ministerie is voornemens de bevoorschotting ambtshalve te verlenen. De verdeelsom per gemeente wordt voor beide onderdelen op vergelijkbare wijze bepaald als bij de huidige regelingen.

Nog uit te werken

Over de concrete uitwerking van de regeling en de bestuurlijke afspraken rond de BRC is VWS in gesprek met de Vereniging Sport en Gemeenten, de VNG en de ministeries van OCW en SZW. In de huidige afspraken zorgen gemeenten voor 60 procent cofinanciering van het budget voor functionarissen in het sport-, beweeg- en cultuurdomein.

Planning

Het streven is de nieuwe regeling in het vierde kwartaal van 2026 te publiceren. Gemeenten worden in het najaar nader geïnformeerd. Middelen uit 2026 kunnen niet worden doorgeschoven naar 2027. Gemeenten met vragen over de nieuwe regeling kunnen terecht bij de Vereniging Sport en Gemeenten.

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