Het lerarentekort: wat kan de gemeente doen? 

Het lerarentekort, hoge werkdruk, laag salaris: werken in het onderwijs domineert regelmatig het nieuws. Hoe zorg je dat je als gemeente aantrekkelijk bent voor leraren?

Vorige week zeiden schoolbesturen in de grote steden nog dat ze veel meer geld nodig hebben dan onderwijsminister Slob uittrekt voor noodplannen tegen het lerarentekort. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is opgeteld zo’n 60 miljoen euro nodig, zo blijkt volgens de PO-Raad uit doorrekeningen van de noodplannen die schoolbesturen hebben opgesteld.

Eind januari werden deze plannen al gepresenteerd. De hoofdstad pleit daarin onder meer voor extra beloning (pdf) in de steden, afhankelijk van het ‘gewicht’ van de school. Voor veel van de maatregelen wordt gekeken naar het Rijk. Maar daarnaast bedenken gemeenten zelf maatregelen en acties om aantrekkelijk te zijn voor docenten.

Een greep uit de ‘lokkertjes’.

Rotterdampas cadeau

Rotterdam geeft leraren de Rotterdampas voor hun inzet. Dit jaar voor het eerst óók aan leerkrachten met een tijdelijk contract, zo maakte de gemeente recent bekend. Met de pas kunnen zij gebruikmaken van ‘het aanbod van 750 uitjes in de stad gratis of met korting’. De pas is niet alleen voor leraren, ook andere onderwijsmedewerkers kunnen de aardigheid krijgen. Bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsassistenten en conciërges in het basisonderwijs.

Naast de pas is er de Rotterdamse Lerarenbeurs. Die biedt leraren in Rotterdam extra kansen om zich verder te ontwikkelen, aanvullend op de landelijke voorzieningen, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding of cursus. Dit kan individueel of samen met collega’s en is bedoeld om bij te dragen aan het werken met peuters, leerlingen of studenten.

De voordelen vallen binnen het programma onder de noemer +R. De gemeente stelt ook extra geld beschikbaar voor onder andere extra begeleiding van starters, verlaging van werkdruk en de inzet van zij-instromers. ‘De mannen en vrouwen voor de klas zijn het kloppend hart van het Rotterdamse onderwijs. We waarderen deze onderwijsprofessionals enorm voor hun inzet en toewijding,’ aldus wethouder Said Kasmi op de site.

Preventieve actie Amstelveen

Amstelveen werkt aan een lokaal innovatie- en lerarenfonds. Bij het vaststellen van de Onderwijsagenda 2019-2022 afgelopen najaar werd hiervoor een D66-motie aangenomen. ‘De fractie wil dat het college met leraren en schoolbesturen onderzoekt wat het voor leraren aantrekkelijk maakt om in Amstelveen hun vak uit te oefenen en om dit licht een lokaal innovatie/lerarenfonds uit te werken.’

Hoewel in deze gemeente nog géén sprake is van een tekort, onderneemt Amstelveen actie om problemen te voorkomen. ‘Het fonds moet een aanvulling vormen op landelijke regelingen, bijdragen aan een beter imago van het onderwijs en het voor leraren aantrekkelijker maken om in Amstelveen les te geven,’ zo is te lezen in de motie.

Meelopen in Lelystad

Ook Lelystad wil leraren lokken, zo meldt VNG Magazine. De stad organiseerde vorig jaar een meeloopdag: wie interesse had in een baan in het onderwijs, kon er een dagje gaan kijken. Dat sloeg aan: het aantal aanmeldingen bedroeg 183, voor 150 plekken. Uiteindelijk werden met twintig mensen vervolgafspraken gemaakt. Lelystad heeft de ambitie om ‘net als vijftig jaar geleden weer voorop te lopen met vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs’.