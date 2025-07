Lerarentekort vooral bij scholen met veel achterstandsleerlingen

Scholen met veel achterstandsleerlingen, krijgen weliswaar extra geld, maar hebben toch moeite om leraren te behouden. Vaak vertrekken extra aangetrokken leerkrachten juist weer naar andere scholen.

In de vijf grootste steden blijkt bovendien dat de verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal leraren op scholen met veel achterstandskinderen zelfs slechter is geworden. Dit schrijven onderzoekers in het ESB.

Uit eerder onderzoek blijkt dat het lerarentekort de afgelopen jaren flink is toegenomen. Cijfers uit onderzoek in 2025 laten zien dat de leerling/leraar-verhouding als landelijk gemiddelde redelijk gelijk is gebleven in de afgelopen vijftien jaar. De conclusie is dat het verschil in leerling/leraar-verhouding tussen afzonderlijke scholen aanzienlijk is en dat de ervaren tekorten vooral komen door de krappe arbeidsmarkt, waarbij sommige scholen succesvoller zijn in het aantrekken van personeel dan andere. Volgens de onderzoekers is er daardoor geen sprake van één nationaal lerarentekort, maar verschilt het tekort sterk per school.

Aanvullende maatregelen

Omdat extra financiering zich niet meer vertaalt in benodigde leerkrachten, zijn ook andere maatregelen nodig. Van overheidswege gestimuleerde herallocatie kan helpen. Bijvoorbeeld door personeel op scholen met een hoger schoolgewicht (scholen met een relatief grote populatie achterstandsleerlingen) meer te betalen. Dit type maatregelen werkt in andere landen. Er wordt op dit moment onderzocht wat de precieze effecten van deze maatregel in Amsterdam en in de rest van het land zijn.

Een andere kansrijke maatregel is het organiseren van huisvesting. In verschillende grote steden zijn er voorzichtige stappen gezet om leraren op scholen met een hoog schoolgewicht voorrang te geven in huisvesting.