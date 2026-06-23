Schuldregelingen sneller en betrouwbaarder

Het kabinet wil sneller duidelijkheid bieden bij problematische schulden. Met de nieuwe Wet schuldregelen moeten schuldregelingen vlotter tot stand komen en wordt de aanpak van misleidende schuldhulpbedrijven aangescherpt.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is dat schuldregelingen in de praktijk vaak onnodig vertraging oplopen doordat schuldeisers niet of laat reageren. Hierdoor blijven schulden langer bestaan en neemt de onzekerheid voor schuldenaren toe. Daarnaast blijken nog steeds commerciële partijen actief die zonder bevoegdheid schuldregelingen aanbieden. Dit kan ertoe leiden dat schuldenaren uiteindelijk met nog grotere financiële problemen achterblijven.

Reactietermijnen

Om schuldregelingen te versnellen, introduceert het wetsvoorstel vaste reactietermijnen. Schuldeisers moeten binnen 21 dagen reageren op een verzoek om een saldo-opgave of op een voorstel voor een schuldregeling. Wanneer geen reactie volgt, wordt een herinnering gestuurd met een aanvullende termijn van 14 dagen. Reageert een schuldeiser daarna nog steeds niet, dan moet de schuldregelaar een verzoek tot een dwangakkoord of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) voorbereiden. Daarmee wordt voorkomen dat een schuldregeling onbeperkt blijft hangen.

Daarnaast wordt het begrip schuldregelen gemoderniseerd en verduidelijkt. Het wetsvoorstel maakt duidelijk welke activiteiten onder schuldregelen vallen en welke partijen bevoegd zijn deze werkzaamheden uit te voeren. Schuldregelen blijft voorbehouden aan gemeenten, gemeentelijke kredietbanken, organisaties die in opdracht van gemeenten werken en bepaalde beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen, bewindvoerders, deurwaarders en accountants.

Bestrijden malafide praktijken

Om malafide praktijken beter te bestrijden wordt een duaal handhavingsstelsel ingevoerd. Naast strafrechtelijke vervolging kan voortaan ook bestuursrechtelijk worden opgetreden met onder meer bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom. Hierdoor kunnen overtredingen sneller en effectiever worden aangepakt.

Het kabinet verwacht dat de wet leidt tot snellere schuldregelingen, meer duidelijkheid voor schuldenaren en schuldeisers en betere bescherming tegen onbevoegde schuldregelaars. Tegelijkertijd blijft ruimte bestaan voor maatwerk, bijvoorbeeld wanneer bijzondere omstandigheden een langere reactietermijn rechtvaardigen. De werking van de wet zal binnen vijf jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.

Belangstellenden kunnen tot en met 16 augustus 2026 reageren op het wetsvoorstel via de internetconsultatie.