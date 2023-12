Deel Amsterdammers gecompenseerd voor stijging Wmo-tarief

De kwaliteit van leven nam in Nederland toe tussen 2015 en 2022, zowel in gemeenten met een lagere als hogere brede welvaart. De regionale ongelijkheid is onveranderd. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een net verschenen publicatie. De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen is hoog, maar... lees verder