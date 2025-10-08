Kwaliteit Wmo-toezicht nog niet overal op peil

Elk jaar onderzoekt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hoe gemeenten toezicht houden op de kwaliteit van de ondersteuning aan inwoners op grond van de Wmo 2015.

De rapportage over 2024 laat zien dat de meeste gemeenten zich inzetten voor een goede organisatie en uitvoering van het Wmo-toezicht. Er is vooruitgang geboekt op het gebied van onafhankelijkheid en transparantie, maar het toezicht is nog niet overal voldoende ontwikkeld of van voldoende kwaliteit. Dit schrijft staatssecretaris Pouw in een Kamerbrief.

De IGJ ziet dat gemeenten, als eerste verantwoordelijke bestuurslaag, betrokken zijn en vaak weten wat inwoners nodig hebben. Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wmo verantwoordelijk voor zowel de uitvoering als het toezicht op de kwaliteit van de ondersteuning.

Goed toezicht houdt volgens het IGJ niet op bij het controleren of aanbieders zich aan de regels houden, maar is nadrukkelijk ook een kwestie van het in gesprek gaan met aanbieders, inwoners en betrokkenen. Zo kunnen signalen snel worden opgepakt en kunnen waar nodig gerichte verbeteringen of handhaving plaatsvinden. Dit draagt bij aan betere, veiligere en meer cliëntgerichte ondersteuning. Transparant toezicht helpt daarnaast het college en de gemeenteraad hun controlerende en sturende rol goed te vervullen.

Verbeteringen

Pouw verwijst naar verschillende verbetervoorstellen en stimuleringsinstrumenten die inmiddels in gang gezet zijn. Zo is er een gezamenlijk beleidskader voor het kwaliteitstoezicht ontwikkeld, en is in mei 2025 de ‘Keuzehulp Wmo-toezicht’ gelanceerd: een instrument dat gemeenten helpt om het toezicht goed in te richten binnen hun eigen context. Ook wordt gewerkt aan een voorbeeld handhavingsbeleid en een wetswijziging waarmee onder meer onafhankelijkheid, transparantie en organisatie van het toezicht wettelijk worden verankerd. De VNG, GGD-GHOR en IGJ ondersteunen gezamenlijk gemeenten in het verbeteren van het toezicht, onder meer via een stimuleringsprogramma dat tot 2026 doorloopt.

De staatssecretaris roept gemeenten op om opvolging te geven aan de IGJ-aanbevelingen en onderstreept het belang van toezicht voor het waarborgen van kwaliteit, veiligheid en rechtsbescherming van kwetsbare groepen.