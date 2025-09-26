Gemeente.nu

Wmo-vervoer Almere nu te boeken in 9292-app

door

wmo trein openbaar vervoer

Inwoners van Almere kunnen nu hun Wmo-vervoer direct plannen én boeken in de 9292-app, samen met het reguliere openbaar vervoer.

Deze landelijke primeur ontstond door een samenwerking tussen de gemeente Almere, 9292 en Qarin. Dankzij deze integratie wordt het voor mensen die recht hebben op Wmo-vervoer in Almere gemakkelijker om hun reis te regelen en wordt het reizen bovendien toegankelijker en zelfstandiger gemaakt voor wie niet of slechts deels met regulier OV kan reizen. Volgens de betrokken partijen draagt deze innovatie bij aan inclusiever vervoer én aan betere dienstverlening voor de gebruiker.

Het doel is dat reizigers door betere aansluitingen en meer reisinformatie eenvoudiger kiezen voor een combinatie van Wmo-vervoer en OV. Dit levert niet alleen comfort en gemak op, maar kan ook tot flinke besparingen voor de samenleving leiden: Wmo-vervoer is gemiddeld tien keer duurder dan reizen met het OV. Als tien procent van de ritten verschuift naar het gewone OV, bespaart dat in Almere alleen al jaarlijks ruim een ton. In het licht van de vergrijzing en de stijgende kosten van doelgroepenvervoer biedt deze aanpak perspectief.

De plannen gaan verder dan Almere: in 2026 moet het systeem uitgerold zijn in een grote gemeente in Brabant en uiteindelijk in heel Nederland. Landelijk kan dit leiden tot een jaarlijkse besparing van ongeveer 25 miljoen euro. De vernieuwing wordt daarmee gezien als zowel een impuls voor inclusieve mobiliteit als een slimme investering in de betaalbaarheid van vervoer voor kwetsbare groepen.

Vrijheid terug

Karel Visser uit Almere mocht als eerste de app gebruiken. Hij reageert enthousiast. Visser zegt in het AD dat hij zijn vrijheid een beetje terugkrijgt, in een wereld die vanwege zijn handicap toch vol zit met beperkingen. Hij kan het nu zelf regelen en is niet langer afhankelijk van allerlei tussenpersonen.

