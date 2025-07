Handreiking voor handhavingsbeleid en uitvoeringsplan

De laatste jaren zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeentelijke handhavers in de openbare ruimte (boa’s, domein I) aanzienlijk veranderd. Hun inzet is verbreed, waardoor de vraag naar meer handhavingscapaciteit sterk is toegenomen. Dit maakt het noodzakelijk om scherpe keuzes te maken en de beschikbare mensen goed over de verschillende taken te verdelen.

Om gemeenten hierbij te helpen heeft de VNG een praktische handreiking Handhavingsbeleid & uitvoeringsplan opgesteld. Deze handreiking brengt landelijke en lokale ontwikkelingen in kaart, beschrijft aan welke organisatorische eisen een handhavingsorganisatie moet voldoen en benoemt de verplichte documenten. Ook worden per niveau de verschillende taken van handhaving uiteengezet, zodat gemeenten hun inzet op basis van prioriteiten kunnen verdelen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen in werkzaamheden – die kunnen onverwacht en divers zijn – en uiteenlopende omstandigheden tussen bijvoorbeeld landelijke en stedelijke gemeenten.

Het opstellen van een handhavingsbeleid en uitvoeringsplan is bovendien een belangrijk onderdeel van het integrale veiligheidsplan (IVP) van de gemeente. Daarmee stuurt de gemeente op lokale veiligheid. Het handhavingsbeleid en uitvoeringsplan moeten afgestemd worden met andere afdelingen en teams binnen de gemeente, en zijn gebaseerd op gesprekken met betrokken partijen, zoals politie, ondernemers en wijkregisseurs.

De handreiking is vooral bedoeld als hulpmiddel. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe ze hem inzetten en aanpassen, zodat deze past bij hun eigen situatie en grootte.

