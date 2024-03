Yeşilgöz wil zichtbare religieuze uitingen bij boa’s verbieden

Demissionair justitieminister Yeşilgöz komt met een landelijke regeling die zichtbare religieuze uitingen verbiedt voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Dit moet voorkomen dat gemeenten zelf besluiten om hoofddoeken en keppels toch toe te laten bij de handhavers.

Het ministerie van Justitie bevestigde een bericht hierover van EenVandaag. Via een zogenoemde ministeriële regeling wil Yeşilgöz tegenhouden dat in gemeenten uitzonderingen ontstaan. Voor boa’s zullen vergelijkbare regels gelden als voor politie. Over een paar weken volgt een Kamerbrief over de kwestie, is de verwachting. Hoe de regeling er precies uit gaat zien en wanneer deze ingaat, is nog onduidelijk.

Hoofddoek

Een paar weken geleden uitte de justitieminister al haar ongenoegen over het feit dat steeds meer gemeenten het dragen van zichtbare religieuze uitingen bij boa’s toestaan. In Arnhem, Tilburg en Utrecht is dit al het geval en ook Amsterdam en Den Haag gaven aan dit te gaan doen. Gisteren nam de gemeenteraad van Groningen de motie Een inclusief uniform aan. Dat betekent dat het ook daar mogelijk wordt om als boa onder meer een hoofddoek te dragen.

Terugfluiten

Yeşilgöz gaf aan daar niets aan te kunnen doen omdat de gemeente de werkgever is en dat het ‘aan de nieuwe minister is’. Nu gaat ze toch op een harde manier gemeenten terugfluiten. ‘Het lijkt erop dat we er op een andere manier niet uitkomen,’ zei de minister tegen EenVandaag. ‘Ik ga voor deze categorie handhavers een ministerieel besluit nemen.’

Overigens is de Nederlandse BOA Bond ook voor een verbod, vanwege ‘de neutraliteit die het uniform moet uitstralen’.