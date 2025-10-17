Lijsttrekkers en burgemeesters steunen manifest tegen femicide

Acht lijsttrekkers hebben donderdag hun handtekening gezet onder een stembusakkoord om huiselijk geweld aan te pakken.

Het gaat om Dilan Yesilgöz (VVD), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Jimmy Dijk (SP), Caroline van der Plas (BBB), Joost Eerdmans (JA21), Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA) en Mirjam Bikker (ChristenUnie).

Ook veel burgemeesters schaarden zich achter het manifest van een breed gezelschap van vrouwen waaronder Khadija Arib. Het initiatief ontstond naar aanleiding van een aantal recente moorden. „Iedereen wil iets doen, iedereen is boos, maar het patroon is steeds hetzelfde’’, zegt Arib , die daarover gefrustreerd is. Ze bedacht een plan met de burgemeester van Rijswijk Huri Sahin, journalist Saskia Belleman van De Telegraaf en Barbara Godwaldt, zus van een femicide-slachtoffer.

Saskia Belleman benadrukt bij NPO Radio 1 dat woorden niet voldoende zijn: “Je kunt wel zeggen dat we allemaal tegen het vermoorden van vrouwen zijn, maar als je geen geld beschikbaar stelt om daar actie tegen te ondernemen, verandert er niks.” Daarom pleit het manifest voor een nationaal actieplan, onder een bewindspersoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering en voldoende middelen krijgt om dat beleid waar te maken.

Het manifest is gepresenteerd in aanloop naar de verkiezingen om politieke partijen nadrukkelijk aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Belleman wijst erop dat eerdere onderzoeken naar femicide vaak geen verandering teweegbrachten. Inspectierapporten die de samenwerking tussen instanties bekritiseren verdwijnen volgens haar te vaak “in de bureaula”, waarna soortgelijke situaties zich blijven herhalen.

Pleidooi om femicide in wet te verankeren

De initiatiefnemers wijzen op buitenlandse voorbeelden zoals Spanje en Zweden, waar femicide expliciet is vastgelegd in de wet en geldt als strafverzwarende factor bij veroordelingen. Belleman pleit ervoor om dit ook in Nederland te verankeren, zodat rechters de mogelijkheid hebben om zwaardere straffen op te leggen bij gendergerelateerd geweld.

Naast wetgeving is preventie cruciaal. Volgens Belleman begint dit bij opvoeding: jongens moeten van jongs af aan leren respectvol om te gaan met vrouwen en meisjes. Ook bekritiseert ze de huidige aanpak van huiselijk geweld, waarbij slachtoffers vaak uit huis worden geplaatst, terwijl daders in hun woning kunnen blijven. “Dat is de wereld op z’n kop,” volgens Belleman.